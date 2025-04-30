Clair Obscur: Expedition 33 "является для jRPG тем же, чем Baldur's Gate 3 для cRPG", говорит соавтор Dragon Age и BG 2

Недавно вышедшая Clair Obscur: Expedition 33 уже разошлась тиражом более миллиона копий. Одним из обладателей копии этой игры является сценарист первых трех частей серии Dragon Age и дизайнер Baldur's Gate 2 Дэвид Гейдер, который очень положительно отозвался о работе студии Sandfall Interactive.
По словам разработчика, игра определенно выделяется в поджанре jRPG, подобно Baldur's Gate 3 среди классических ролевых игр.
Я играл в Clair Obscur: Expedition 33 и воу..... пока что она является для jRPG тем же, чем Baldur's Gate 3 была для CRPG. Она прекрасна, отполирована и хорошо написана, а пошаговые бои очень круты!
Согласно статистике Steam, на данный момент в Clair Obscur: Expedition 33 одновременно играли 121 422 человека. На данный момент пользователи оставили около 25 000 отзывов, из которых 92% - положительные.
я не играл, и не собираюсь, так как игра пошаговая
Спасибо, что поделился. Всем было важно это знать :)
поверь, экшена в боёвке там больше чем в 90% игр
Как бы хотелось убрать из новостей эту игру, уже сил нет.
Ещё парочку недель и она исчезнет из инфо-поля с концами.
Хм, а зайдет ли тем, кто не любит jRPG? Может, и пощупаю, когда руки дойдут, но после нахваливания Гейдером Dragon Age: The Veilguard (ох уж эта цеховая солидарность) его комплименты - это скорее антиреклама. Никаким "игровым авторитетам" нельзя доверять в наши дни.
Не фанат жанра, через "геймплей" пробираюсь только ради истории. Сам геймплей очень уныл, бегаешь по лакации лабиринту + сражения с мобами, в сражениях никакой тактики, парируешь (если игра регестрирует нажатие клавиши) и впринципе весь геймплей.
Вот босса полевого перед святилищем убил. Сразу апнулся на 2-3 лвл . Раза с 20 , пока не подстроился под него. Но игруха кайф, не раздражает. Зато когда руки выпрямляются и идеально делаешь - прямо кайфуешь. // Илья Прохоров