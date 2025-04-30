Clair Obscur: Expedition 33 "является для jRPG тем же, чем Baldur's Gate 3 для cRPG", говорит соавтор Dragon Age и BG 2

Недавно вышедшая Clair Obscur: Expedition 33 уже разошлась тиражом более миллиона копий. Одним из обладателей копии этой игры является сценарист первых трех частей серии Dragon Age и дизайнер Baldur's Gate 2 Дэвид Гейдер, который очень положительно отозвался о работе студии Sandfall Interactive.

По словам разработчика, игра определенно выделяется в поджанре jRPG, подобно Baldur's Gate 3 среди классических ролевых игр.

Я играл в Clair Obscur: Expedition 33 и воу..... пока что она является для jRPG тем же, чем Baldur's Gate 3 была для CRPG. Она прекрасна, отполирована и хорошо написана, а пошаговые бои очень круты!

Согласно статистике Steam, на данный момент в Clair Obscur: Expedition 33 одновременно играли 121 422 человека. На данный момент пользователи оставили около 25 000 отзывов, из которых 92% - положительные.