ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 531 оценка

Clair Obscur: Expedition 33 "является для jRPG тем же, чем Baldur's Gate 3 для cRPG", говорит соавтор Dragon Age и BG 2

Procy_on Procy_on

Недавно вышедшая Clair Obscur: Expedition 33 уже разошлась тиражом более миллиона копий. Одним из обладателей копии этой игры является сценарист первых трех частей серии Dragon Age и дизайнер Baldur's Gate 2 Дэвид Гейдер, который очень положительно отозвался о работе студии Sandfall Interactive.

По словам разработчика, игра определенно выделяется в поджанре jRPG, подобно Baldur's Gate 3 среди классических ролевых игр.

Я играл в Clair Obscur: Expedition 33 и воу..... пока что она является для jRPG тем же, чем Baldur's Gate 3 была для CRPG. Она прекрасна, отполирована и хорошо написана, а пошаговые бои очень круты!

Согласно статистике Steam, на данный момент в Clair Obscur: Expedition 33 одновременно играли 121 422 человека. На данный момент пользователи оставили около 25 000 отзывов, из которых 92% - положительные.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Хаттаб жив

я не играл, и не собираюсь, так как игра пошаговая

8
Котян Сутоевич

Спасибо, что поделился. Всем было важно это знать :)

4
Indigo Night

поверь, экшена в боёвке там больше чем в 90% игр

5
borsic

Как бы хотелось убрать из новостей эту игру, уже сил нет.

8
Ивасик

Ещё парочку недель и она исчезнет из инфо-поля с концами.

2
Сергей Бачинец

Хм, а зайдет ли тем, кто не любит jRPG? Может, и пощупаю, когда руки дойдут, но после нахваливания Гейдером Dragon Age: The Veilguard (ох уж эта цеховая солидарность) его комплименты - это скорее антиреклама. Никаким "игровым авторитетам" нельзя доверять в наши дни.

2
Tom[Cat]

Не фанат жанра, через "геймплей" пробираюсь только ради истории. Сам геймплей очень уныл, бегаешь по лакации лабиринту + сражения с мобами, в сражениях никакой тактики, парируешь (если игра регестрирует нажатие клавиши) и впринципе весь геймплей.

Пользователь ВКонтакте

Вот босса полевого перед святилищем убил. Сразу апнулся на 2-3 лвл . Раза с 20 , пока не подстроился под него. Но игруха кайф, не раздражает. Зато когда руки выпрямляются и идеально делаешь - прямо кайфуешь. // Илья Прохоров

2