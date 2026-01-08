Clair Obscur и Ghost of Yotei лидируют по количеству номинаций на премию DICE Awards 2026

Академия интерактивных искусств и наук AIAS объявила номинантов на 29-ю ежегодную премию DICE Awards, и хотя Clair Obscur: Expedition 33 доминировала в сезоне наград, на этой церемонии Ghost of Yōtei сравнялась с RPG от Sandfall Interactive по количеству номинаций. Обе игры представлены в восьми категориях, включая «Игра года». Arc Raiders и Dispatch не сильно отстают с шестью номинациями, за ними следует Blue Prince с пятью.
И хотя Hollow Knight: Silksong пользовалась огромной популярностью у фанатов — особенно среди пользователей Steam — и пять раз номинировалась на The Game Awards 2025, на DICE Awards она получила лишь одну номинацию — в категории «Приключенческая игра года».
В отличие от The Game Awards, где победителей выбирают игровые критики и публика, DICE Awards вручается отраслевой организацией — Академией интерактивных искусств и наук, созданной по образцу киноакадемии, которая проводит «Оскар». Но AIAS часто принимает решения, схожие с решениями жюри The Game Awards — за последние 11 лет обе церемонии восемь раз сходились во мнении о том, какая игра года будет выбрана лучшей.
Церемония вручения наград DICE Awards состоится 12 февраля.
Игра года
- ARC Raiders
- Ghost of Yōtei
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
Выдающиеся достижения в анимации
- Monster Hunter Wilds
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- South of Midnight
- The Midnight Walk
Выдающиеся достижения в создании персонажей
- Ghost of Yōtei – Ацу
- Clair Obscur: Expedition 33 – Эсквайр
- Clair Obscur: Expedition 33 – Маэль
- Dispatch – Кортни, также известная как Invisigal
- Dispatch – Роберт Робертсон III, также известный как Mecha Man
Выдающиеся достижения в художественном оформлении
- Dispatch
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- The Midnight Walk
- Ghost of Yōtei
Выдающиеся достижения в звуковом дизайне
- ARC Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Lumines Arise
- Split Fiction
Выдающееся достижение в сюжете
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- despelote
- South of Midnight
- The Drifter
Выдающееся техническое достижение
- ARC Raiders
- Assassin’s Creed Shadows
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: The Dark Ages
Приключенческая игра года
- Blue Prince
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
Экшен-игра года
- Absolute
- ARC Raiders
- DOOM: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
Семейная игра года
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Lumines Arise
- MARVEL Cosmic Invasion
- POPUCOM
Файтинг года
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- FATAL FURY: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- WWE 2K25
Гоночная игра года
- EA SPORTS F1 25
- Kirby Air Riders
- Mario Kart World
- Wheel World
Ролевая игра года
- The Outer Worlds 2
- Clair Obscur: Expedition 33
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Kingdom Come: Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
Спортивная игра года
- EA SPORTS FC 26
- PGA Tour 2k25
- MLB The Show 25
- NBA 2k26
- REMATCH
Стратегия/Симулятор года
- The Alters
- Drop Duchy
- Europa Universalis V
- The King is Watching
- StarVaders
Техническое достижение в области иммерсивной реальности
- Ghost Town
- Hotel Infinity
- Marvel’s Deadpool VR
- Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
- Unloop
Игра года в области иммерсивной реальности
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
- Thief VR: Legacy of Shadow
Выдающееся достижение для независимой игры
- Baby Steps
- Blue Prince
- Consume Me
- despelote
- Dispatch
Мобильная игра года
- Persona5: The Phantom X
- Umamusume: Pretty Derby
- WHAT THE CLASH?
- Where Winds Meet
Онлайн-игра года
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Split Fiction
Выдающиеся достижения в режиссуре игры
- Blue Prince
- Clair Obscure: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Kingdom Come: Deliverance II
Выдающиеся достижения в дизайне игры
- Yes
- Arc Raiders
- Blue Prince
- Hades II
- Kingdom Come: Deliverance II
