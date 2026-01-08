ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 612 оценок

Clair Obscur и Ghost of Yotei лидируют по количеству номинаций на премию DICE Awards 2026

monk70 monk70

Академия интерактивных искусств и наук AIAS объявила номинантов на 29-ю ежегодную премию DICE Awards, и хотя Clair Obscur: Expedition 33 доминировала в сезоне наград, на этой церемонии Ghost of Yōtei сравнялась с RPG от Sandfall Interactive по количеству номинаций. Обе игры представлены в восьми категориях, включая «Игра года». Arc Raiders и Dispatch не сильно отстают с шестью номинациями, за ними следует Blue Prince с пятью.

И хотя Hollow Knight: Silksong пользовалась огромной популярностью у фанатов — особенно среди пользователей Steam — и пять раз номинировалась на The Game Awards 2025, на DICE Awards она получила лишь одну номинацию — в категории «Приключенческая игра года».

В отличие от The Game Awards, где победителей выбирают игровые критики и публика, DICE Awards вручается отраслевой организацией — Академией интерактивных искусств и наук, созданной по образцу киноакадемии, которая проводит «Оскар». Но AIAS часто принимает решения, схожие с решениями жюри The Game Awards — за последние 11 лет обе церемонии восемь раз сходились во мнении о том, какая игра года будет выбрана лучшей.

Церемония вручения наград DICE Awards состоится 12 февраля.

Спойлер

Игра года

  • ARC Raiders
  • Ghost of Yōtei
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch

Выдающиеся достижения в анимации

  • Monster Hunter Wilds
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • South of Midnight
  • The Midnight Walk

Выдающиеся достижения в создании персонажей

  • Ghost of Yōtei – Ацу
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Эсквайр
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Маэль
  • Dispatch – Кортни, также известная как Invisigal
  • Dispatch – Роберт Робертсон III, также известный как Mecha Man

Выдающиеся достижения в художественном оформлении

  • Dispatch
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • The Midnight Walk
  • Ghost of Yōtei

Выдающиеся достижения в звуковом дизайне

  • ARC Raiders
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Lumines Arise
  • Split Fiction

Выдающееся достижение в сюжете

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Consume Me
  • despelote
  • South of Midnight
  • The Drifter

Выдающееся техническое достижение

  • ARC Raiders
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • DOOM: The Dark Ages

Приключенческая игра года

  • Blue Prince
  • Dispatch
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yōtei
  • Hollow Knight: Silksong

Экшен-игра года

  • Absolute
  • ARC Raiders
  • DOOM: The Dark Ages
  • Hades II
  • Ninja Gaiden 4

Семейная игра года

  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Lumines Arise
  • MARVEL Cosmic Invasion
  • POPUCOM

Файтинг года

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • FATAL FURY: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • WWE 2K25

Гоночная игра года

  • EA SPORTS F1 25
  • Kirby Air Riders
  • Mario Kart World
  • Wheel World

Ролевая игра года

  • The Outer Worlds 2
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Monster Hunter Wilds

Спортивная игра года

  • EA SPORTS FC 26
  • PGA Tour 2k25
  • MLB The Show 25
  • NBA 2k26
  • REMATCH

Стратегия/Симулятор года

  • The Alters
  • Drop Duchy
  • Europa Universalis V
  • The King is Watching
  • StarVaders

Техническое достижение в области иммерсивной реальности

  • Ghost Town
  • Hotel Infinity
  • Marvel’s Deadpool VR
  • Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
  • Unloop

Игра года в области иммерсивной реальности

  • Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
  • Ghost Town
  • Marvel’s Deadpool VR
  • The Midnight Walk
  • Thief VR: Legacy of Shadow

Выдающееся достижение для независимой игры

  • Baby Steps
  • Blue Prince
  • Consume Me
  • despelote
  • Dispatch

Мобильная игра года

  • Persona5: The Phantom X
  • Umamusume: Pretty Derby
  • WHAT THE CLASH?
  • Where Winds Meet

Онлайн-игра года

  • ARC Raiders
  • Battlefield 6
  • Mario Kart World
  • Marvel Rivals
  • Split Fiction

Выдающиеся достижения в режиссуре игры

  • Blue Prince
  • Clair Obscure: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Kingdom Come: Deliverance II

Выдающиеся достижения в дизайне игры

  • Yes
  • Arc Raiders
  • Blue Prince
  • Hades II
  • Kingdom Come: Deliverance II
Сережаа
6
ОгурчикЮрец

А ты не опоздал новостью?

3
maximus388

У Клейр Обскюр в реальном времени уже 365 наград
https://www.resetera.com/threads/2025-video-game-awards-season-tracking-and-discussion-thread.1348411/

А впереди еще много церемоний по итогам года. Есть хорошая вероятность, что в феврале Экспедиция обгонит Элден Ринг по общему числу ГОТИ. Тем самым не просто войдет в пантеон лучших игр за всю историю, но и возглавит его.
Это будет абсолютное величие, которое вряд ли кто-то превзойдет в ближайшие годы. Для нового айпи от небольшой студии -- вообще крышеснос на десятилетия.

3
The Path to Yourself
1
PaTi6op

Уже воротит от всех этих новостей. Мне понравилась игра, но камон, это уже перебор. Не заслуживает она столько наград.