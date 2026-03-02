Clair Obscur осталась без главной номинации Famitsu, несмотря на признание японских разработчиков

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, которую ранее неофициально назвали «игрой года» десятки известных японских разработчиков, неожиданно не попала в главную категорию премии от Famitsu.

В конце прошлого года издание опросило 191 представителя индустрии и знаменитостей из Японии. Среди участников были такие фигуры, как Наоки Хамагути, Наоки Ёсида, Кацухиро Харада и Акифуми Наканиси. По итогам голосования именно Clair Obscur получила наибольшую поддержку, что укрепило её статус одного из самых титулованных релизов года.

Однако в основной пользовательской премии Famitsu, которая проводится совместно с Dengeki, проекту досталось лишь две номинации — в категориях RPG и «Дебют года». В списке претендентов на главный приз «Игра года» Clair Obscur отсутствует.

Зато лидером по количеству номинаций стала Silent Hill f — хоррор от Konami представлен сразу в семи категориях. Среди конкурентов в главной номинации также значатся Elden Ring Nightreign, Pokemon Legends: Z-A и Donkey Kong Bananza.

Голосование остаётся открытым для аудитории, и окончательные результаты будут объявлены позднее. Тем не менее, для проекта, который уже собрал множество международных наград и восторженных отзывов критиков, отсутствие номинации на «Игру года» от одного из крупнейших японских игровых изданий стало неожиданным поворотом.

Судя по реакции фанатов, многие рассчитывали увидеть Clair Obscur среди главных претендентов. Однако теперь всё зависит от предпочтений аудитории Famitsu, которая, по всей видимости, сделала ставку на другие проекты.