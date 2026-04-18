Clair Obscur стала второй игрой в истории, получившей награду "Игра года" на всех пяти главных премиях

Clair Obscur: Expedition 33 вошла в историю игровой индустрии, став второй игрой, получившей все пять главных наград «Игра года». Победа на премии BAFTA в номинации «Лучшая игра» закрепила это достижение: RPG от Sandfall Interactive последовала по стопам Baldur's Gate 3, ранее единственной игры, завершившей этот цикл, в 2023 году.

Пять наград, которые наблюдатели индустрии называют «Большой пятёркой», существуют вместе с 2014 года и представляют собой самые желанные признания на рынке. Clair Obscur: Expedition 33 завоевала все награды: «Золотой джойстик» — награду, присуждаемую по результатам голосования публики, — главный приз от DICE, GDC и The Game Awards, победителей которых определяет жюри из представителей СМИ, — и теперь ещё и премию BAFTA, результат которой определяется самими разработчиками.

Чтобы оценить масштаб этого достижения, достаточно взглянуть на игры, которые почти добились успеха, но потерпели неудачу. В 2015 году The Witcher 3 уступила Fallout 4, получившей награды DICE и BAFTA. В 2017 году The Legend of Zelda: Breath of the Wild проиграла BAFTA What Remains of Edith Finch. А в 2022 году Elden Ring упустила свой шанс из-за победы Vampire Survivors на BAFTA. Премия BAFTA, в частности, имеет богатую историю сюрпризов, и именно поэтому получить пять наград так сложно.

На церемонии вручения премии BAFTA игра Clair Obscur: Expedition 33 была номинирована в 12 категориях и получила три награды. Помимо награды за лучшую игру, она также получила награду за лучший дебютный проект студии и награду за лучшую главную роль, которую получила Дженнифер Инглиш за исполнение роли Маэль.

RPG от Sandfall Interactive зарекомендовала себя на протяжении всего цикла наград как игра, которая пришлась по вкусу как публике, так и профессионалам индустрии, — сочетание, которое редко бывает настолько идеальным.