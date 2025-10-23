Clair Obscur станет началом новой волны амбициозных и рискованных игр, считает глава Sandfall

Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive — одна из самых больших неожиданностей в индустрии за последние годы. Небольшая независимая команда создала игру, относящуюся, казалось бы, к нишевому жанру, которая, несмотря на это, завоевала огромную популярность среди игроков. И теперь разработчики прогнозируют, что их игра может стать прорывом для всей индустрии, поскольку она вдохновит других инди-разработчиков на создание амбициозных и «рискованных» проектов.

По словам руководителя студии Sandfall Гийома Броша в интервью порталу PCGamesN, руководство компании напрочь отвергает идею увеличения численности команды. Он считает, что с учетом существующих сегодня инструментов для разработчиков, которые стали проще в использовании и дают больше возможностей, чем когда-либо прежде, небольшие команды могут создавать проекты на уровне крупнобюджетных блокбастеров, при этом сохраняя гибкость и выраженное художественное видение, свойственное инди-студиям. Брош предполагает, что на рынке будет появляться все больше компаний, подобных Sandfall, и игр, подобных Clair Obscur.

В последнее время мы много путешествовали по Азии и посетили несколько китайских студий. Мне кажется, что мы первые в новой волне того, как теперь будут создаваться игры. С доступными сегодня технологиями это гораздо проще. Безусловно, это по-прежнему чертовски много работы, но сегодня гораздо проще сделать игру, которая выглядит более масштабной, чем может показаться, учитывая размер команды, стоящей за ней.

Мы уже видели много проектов, которые еще не достигли зрелой стадии развития, но имеют много общего. Их создают небольшие, крайне амбициозные команды, и все они выглядят фантастически и в них очень интересно играть. Я думаю, что это будут отличные игры. Думаю, что это начало новой волны в индустрии, и подобные игры будут появляться в будущем все чаще. Это будут проекты, которые не боятся рисковать, уникальны с художественной точки зрения, впечатляют визуально и ставят перед собой высокие цели.

Брош утверждает, что вдохновили его на создание студии такие игры, как Hellblade и A Plague Tale: Innocence. На его взгляд, эти проекты одними из первых продемонстрировали, что с помощью подходящих инструментов и команды вполне возможно создать графически впечатляющий хит, даже несмотря на ограниченный бюджет и меньшее количество сотрудников.

Мы сочли их успех доказательством того, что даже с командой менее 50 человек можно иметь амбициозные мечты.