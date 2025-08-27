Clair Obscur выйдет за рамки Expedition 33 и станет полноценной серией

Гийом Брош, руководитель разработки Clair Obscur: Expedition 33, в интервью MrMattyPlays подтвердил, что проект задумывался как часть будущей франшизы под названием Clair Obscur. Expedition 33 — лишь одна из историй в её рамках, а вселенная будет развиваться дальше. Однако конкретные планы пока не раскрываются: Sandfall Interactive продолжает прорабатывать лор и искать новые идеи.

Интересно, что перед релизом из Expedition 33 вырезали часть контента. По словам Броша, разработчики посчитали его скучным и убрали ради общего качества игры. Он подчеркнул, что «больше — не всегда лучше».

Отдельно создатель объяснил стоимость проекта в 50 долларов. Цену определили исходя из скромного бюджета и философии студии — авторам показалось неправильным просить больше.

Сегодня Expedition 33 доступна на PC, PS5, Xbox Series и в Game Pass, где с игрой познакомилась широкая аудитория. Многие подписчики впоследствии приобрели её отдельно. Итог впечатляет: тираж перевалил за 3,3 млн копий, закрепив успех новой IP и открыв дорогу будущим историям Clair Obscur.