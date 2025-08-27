Clair Obscur выйдет за рамки Expedition 33 и станет полноценной серией

Гийом Брош, руководитель разработки Clair Obscur: Expedition 33, в интервью MrMattyPlays подтвердил, что проект задумывался как часть будущей франшизы под названием Clair Obscur. Expedition 33 — лишь одна из историй в её рамках, а вселенная будет развиваться дальше. Однако конкретные планы пока не раскрываются: Sandfall Interactive продолжает прорабатывать лор и искать новые идеи.
Интересно, что перед релизом из Expedition 33 вырезали часть контента. По словам Броша, разработчики посчитали его скучным и убрали ради общего качества игры. Он подчеркнул, что «больше — не всегда лучше».
Отдельно создатель объяснил стоимость проекта в 50 долларов. Цену определили исходя из скромного бюджета и философии студии — авторам показалось неправильным просить больше.
Сегодня Expedition 33 доступна на PC, PS5, Xbox Series и в Game Pass, где с игрой познакомилась широкая аудитория. Многие подписчики впоследствии приобрели её отдельно. Итог впечатляет: тираж перевалил за 3,3 млн копий, закрепив успех новой IP и открыв дорогу будущим историям Clair Obscur.
интересно бы историю про писателей
Ну, кстати. Вторую часть можно реально сделать про писателей и нового гг из этой фракции, а третью часть столкнуть Писателей и художников, во главе которых главные герои первых двух частей. Было бы прикольно.
Одна из красивейших игр, которые играл! Было бы здорово увидеть развитие серии конечно
Clair Obscur 2: Brotherhood...)))
С учётом того, что там идёт противостояние с писателями, на придумывать можно ещё много чего.
Если будут еще игры по вселенной в том же сетинге это круто. А вырезанный контент я отчасти видел, например есть проход за разрушенным кораблем в локации с чудовищами с руками вместо головы, место пролога, где команду изначальную вырезали.
Хорошая новость. Главное, что бы с такой хренью как ДЛС не заигрывали.
Конвеер зарущен 🌪🌪🌪🌪
Сомнительно... Сейчас игра на Хайпе, так что сравнения не избежать, а перевесить груз ожидания шедевра учитывая что они и первую часть случайно сделали популярной будет очень сложно...
Ох, как же корежит лица хейтерков, обожаю. Один клоун тут бегает, после релиза писал, что игру до конца даже 10% не пройдет через месяц после выхода, в итоге 40% прошло на текущий день. Как же он попущен.
Было бы круто если бы сделали про писателей
Ну если рассуждать логически, то история Expedition 33 закончена, причём так, что продолжить её историю и развивать мир в рамках "Люмьера" нет возможности в дальнейшем. Единственное что, и как, можно сделать так это, если показанный в Expedition 33 за кадровый конфликт "писателей" сделать центральной истории новой части. Но вот, как они смогут реализовать это, я хз. Ибо "силы" за кадром Expedition 33, работают только на определённых вещах. Соответственно, новая история будет на этом акцентрирована. Опять же, пройдя первую "часть" вся интрига пропадает, ибо игрок уже знает примерно как устрои мир вселенной Clair Obscur и отдалённый принцип работы "сил".
Просто сложно, представить как продолжить историю, и не испортить наследие первой части. Чтобы она не обесценилась.