Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 963 оценки

Cronos: The New Dawn стала триумфатором польской премии Digital Dragons, а Expedition 33 - лучшей иностранной игрой

monk70 monk70

Комитет Digital Dragons отобрал лучшие польские проекты прошедшего года. Игра в жанре survival horror Cronos: The New Dawn от Bloober Team получила наибольшее количество наград — три. Среди этих наград была и самая важная: лучшая игра 2025 года.

Группа 11 bit также может порадоваться, поскольку The Alters завоевали две награды. Лучшей иностранной игрой стала Clair Obscur: Expedition 33 – абсолютный победитель и триумфатор множества наград 2025 года.

Лучшая польская игра 2025 года – Cronos: The New Dawn (Bloober Team)

Другие номинированные игры:

  • Dying Light: The Beast (Techland)
  • RoboCop: Rogue City – Unfinished Business (Teyon)
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)
  • The Alters (11 bit studios)

Лучшая польская игра 2025 года по дизайну – The Alters (11 bit studios)

Другие номинированные игры:

  • Cronos: The New Dawn (Bloober Team)
  • Dying Light: The Beast (Techland)
  • Forever Skies (Far From Home)
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)

Польская игра 2025 года с лучшей графикой – Cronos: The New Dawn (Bloober Team)

Другие номинированные игры:

  • Dying Light: The Beast (Techland)
  • Metal Eden (Reikon Games)
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)
  • The Alters (11 bit studios)

Польская игра 2025 года с лучшим звуком – Cronos: The New Dawn (Bloober Team)

Другие номинированные игры:

  • Dying Light: The Beast (Techland)
  • Metal Eden (Reikon) Игры)
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)
  • The Alters (11 bit studios)

Польская игра 2025 года с лучшим сюжетом – The Alters (11 bit studios)

Другие номинированные игры:

  • Cronos: The New Dawn (Bloober Team)
  • Dying Light: The Beast (Techland)
  • Sejm: The Game (Simplicity Games)
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)

Лучшая польская мобильная игра 2025 года – #DRIVE Rally (Pixel Perfect Dude)

Другие номинированные игры:

  • Arcanterra: A Story-Driven RPG (Funventure P.S.A.)
  • Cats and Wrenches (Adrian Zarzycki)
  • Mini Golf Club – PvP Multiplayer (BoomBit, Inc.)
  • Space Squad Survival (Rebel Twins)

Лучшая зарубежная игра 2025 года – Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)

Другие номинированные игры:

  • ARC Raiders (Embark Studios)
  • Ghost of Yotei (Sucker Punch Productions)
  • Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
  • Kingdom Come: Deliverance II (Warhorse Studios)

Специальная награда за достижения – Гжегож Вонтроба

Индустрия
klitor_lizator
4
WerGC

какая премия такой и победитель

2
QuerulousLytton

Альтерс лучше Кроноса.

2
razrushitel1

Игра конечно сама по себе неплохая, но чет ее прям слишком уж сильно превозносят...