Cronos: The New Dawn стала триумфатором польской премии Digital Dragons, а Expedition 33 - лучшей иностранной игрой

Комитет Digital Dragons отобрал лучшие польские проекты прошедшего года. Игра в жанре survival horror Cronos: The New Dawn от Bloober Team получила наибольшее количество наград — три. Среди этих наград была и самая важная: лучшая игра 2025 года.
Группа 11 bit также может порадоваться, поскольку The Alters завоевали две награды. Лучшей иностранной игрой стала Clair Obscur: Expedition 33 – абсолютный победитель и триумфатор множества наград 2025 года.
Лучшая польская игра 2025 года – Cronos: The New Dawn (Bloober Team)
Другие номинированные игры:
- Dying Light: The Beast (Techland)
- RoboCop: Rogue City – Unfinished Business (Teyon)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)
- The Alters (11 bit studios)
Лучшая польская игра 2025 года по дизайну – The Alters (11 bit studios)
Другие номинированные игры:
- Cronos: The New Dawn (Bloober Team)
- Dying Light: The Beast (Techland)
- Forever Skies (Far From Home)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)
Польская игра 2025 года с лучшей графикой – Cronos: The New Dawn (Bloober Team)
Другие номинированные игры:
- Dying Light: The Beast (Techland)
- Metal Eden (Reikon Games)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)
- The Alters (11 bit studios)
Польская игра 2025 года с лучшим звуком – Cronos: The New Dawn (Bloober Team)
Другие номинированные игры:
- Dying Light: The Beast (Techland)
- Metal Eden (Reikon) Игры)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)
- The Alters (11 bit studios)
Польская игра 2025 года с лучшим сюжетом – The Alters (11 bit studios)
Другие номинированные игры:
- Cronos: The New Dawn (Bloober Team)
- Dying Light: The Beast (Techland)
- Sejm: The Game (Simplicity Games)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)
Лучшая польская мобильная игра 2025 года – #DRIVE Rally (Pixel Perfect Dude)
Другие номинированные игры:
- Arcanterra: A Story-Driven RPG (Funventure P.S.A.)
- Cats and Wrenches (Adrian Zarzycki)
- Mini Golf Club – PvP Multiplayer (BoomBit, Inc.)
- Space Squad Survival (Rebel Twins)
Лучшая зарубежная игра 2025 года – Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)
Другие номинированные игры:
- ARC Raiders (Embark Studios)
- Ghost of Yotei (Sucker Punch Productions)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Kingdom Come: Deliverance II (Warhorse Studios)
Специальная награда за достижения – Гжегож Вонтроба
какая премия такой и победитель
Альтерс лучше Кроноса.
Игра конечно сама по себе неплохая, но чет ее прям слишком уж сильно превозносят...