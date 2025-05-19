"Давно я не испытывал такого чувства к игре" - Дизайнер Адриан Хмеляж поделился мыслями о Clair Obscur: Expedition 33

Вот уже почти месяц игровое сообщество восторженно отзывается о ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive. Адриан Хмеляж, дизайнер компании The Astronauts, разработавшей такие игры, как Witchfire и The Disappearance of Ethan Carter (а в прошлом глава People Can Fly, студии, которой мы обязаны, в частности, Painkiller и Bulletstorm), также причисляет себя к этой группе.
Разработчик поделился своими впечатлениями от jRPG, в котором он очень положительно отозвался о дебютной работе французского разработчика. К плюсам игры он отнес "головоломные" сражения, структуру повествования и исследование игрового мира, диалоги и искусный способ "раскрытия слоев смысла и подтекста". К минусам он отнес QTE и интерфейс.
Кроме того, Хмеляж высоко оценил огромный объем работы, проделанный относительно небольшой командой разработчиков при создании Clair Obscur: Expedition 33. Более того, дизайнер испытал огромное удовольствие от игры, почти сравнимое с тем, которое он испытал, когда впервые запустил Final Fantasy VII.
[...] Я хочу подчеркнуть монументальное достижение, которое представляет собой эта игра: создание чего-то такого масштаба с такой маленькой командой. Да, финальные титры длинные, но, поверьте, это все равно невероятно впечатляет.
Но прежде всего, как геймер, я должен признать: давненько я не испытывал таких чувств от игры. Правда, я уже никогда не стану тем ребенком, который запускал Final Fantasy VII в полном восторге от того, что существует нечто настолько потрясающее, но Expedition 33 была близка к этому. Чертовски близка.
Чувства разработчика разделяют и многие другие игроки. Только в Steam Clair Obscur: Expedition 33 набрала более 58к отзывов, из которых до 94% - положительные.
шедевр игра..я плакал...
Witchfire доделывай, в игры он играет...)))
А зачем спойлеры кидать в фото новостное?
я в середине игры. Спойлеров на фото не понял, так что норм
когда титаник смотрели люди они тоже плакали. весь прикол посильнее надавить на эмоцию чтобы л...люди поддались чувствам. а это дерьмо с самого начала давила на равне с киберпанком шкетка дядя и "мертвая бывшая" потом после того как их разгромили и он кучу трупов увидел как ви засел и уже собрался стрелятся но тут его какаято непойми кто с непонятным характером и происхождением азиатская магичка "спасает"... там если все разбирать там не один человек над сценарием работал а рота сценаристов
да что там такого? на каждом углу сосут, даже может куплю)
Мне тоже интересно стало, даже GamesVoice уже почти нужную сумму собрали на полную русскую озвучку.
Интересное приключение, эмоциональное, отличное музыкальное сопровождение, необычный геймдизайн, отличная игра актеров. В сюжете довольно «смелые» повороты, прям очень. Единственный минус - пошаговая боевка, хотя она скучать не дает и даже способна подпалить жопу так не слабо. В любом случае это достойный, смелый проект, который хотя бы в зеленом магазине можно попробовать, а там уж решать платить или нет. Я заплатил т.к от игры кайфанул.