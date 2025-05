"Давно я не испытывал такого чувства к игре" - Дизайнер Адриан Хмеляж поделился мыслями о Clair Obscur: Expedition 33

Вот уже почти месяц игровое сообщество восторженно отзывается о ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive. Адриан Хмеляж, дизайнер компании The Astronauts, разработавшей такие игры, как Witchfire и The Disappearance of Ethan Carter (а в прошлом глава People Can Fly, студии, которой мы обязаны, в частности, Painkiller и Bulletstorm), также причисляет себя к этой группе.

Разработчик поделился своими впечатлениями от jRPG, в котором он очень положительно отозвался о дебютной работе французского разработчика. К плюсам игры он отнес "головоломные" сражения, структуру повествования и исследование игрового мира, диалоги и искусный способ "раскрытия слоев смысла и подтекста". К минусам он отнес QTE и интерфейс.

Кроме того, Хмеляж высоко оценил огромный объем работы, проделанный относительно небольшой командой разработчиков при создании Clair Obscur: Expedition 33. Более того, дизайнер испытал огромное удовольствие от игры, почти сравнимое с тем, которое он испытал, когда впервые запустил Final Fantasy VII.

[...] Я хочу подчеркнуть монументальное достижение, которое представляет собой эта игра: создание чего-то такого масштаба с такой маленькой командой. Да, финальные титры длинные, но, поверьте, это все равно невероятно впечатляет.

Но прежде всего, как геймер, я должен признать: давненько я не испытывал таких чувств от игры. Правда, я уже никогда не стану тем ребенком, который запускал Final Fantasy VII в полном восторге от того, что существует нечто настолько потрясающее, но Expedition 33 была близка к этому. Чертовски близка.

Чувства разработчика разделяют и многие другие игроки. Только в Steam Clair Obscur: Expedition 33 набрала более 58к отзывов, из которых до 94% - положительные.