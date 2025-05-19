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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 1 634 оценки

"Давно я не испытывал такого чувства к игре" - Дизайнер Адриан Хмеляж поделился мыслями о Clair Obscur: Expedition 33

Procy_on Procy_on

Вот уже почти месяц игровое сообщество восторженно отзывается о ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive. Адриан Хмеляж, дизайнер компании The Astronauts, разработавшей такие игры, как Witchfire и The Disappearance of Ethan Carter (а в прошлом глава People Can Fly, студии, которой мы обязаны, в частности, Painkiller и Bulletstorm), также причисляет себя к этой группе.

Разработчик поделился своими впечатлениями от jRPG, в котором он очень положительно отозвался о дебютной работе французского разработчика. К плюсам игры он отнес "головоломные" сражения, структуру повествования и исследование игрового мира, диалоги и искусный способ "раскрытия слоев смысла и подтекста". К минусам он отнес QTE и интерфейс.

Кроме того, Хмеляж высоко оценил огромный объем работы, проделанный относительно небольшой командой разработчиков при создании Clair Obscur: Expedition 33. Более того, дизайнер испытал огромное удовольствие от игры, почти сравнимое с тем, которое он испытал, когда впервые запустил Final Fantasy VII.

[...] Я хочу подчеркнуть монументальное достижение, которое представляет собой эта игра: создание чего-то такого масштаба с такой маленькой командой. Да, финальные титры длинные, но, поверьте, это все равно невероятно впечатляет.
Но прежде всего, как геймер, я должен признать: давненько я не испытывал таких чувств от игры. Правда, я уже никогда не стану тем ребенком, который запускал Final Fantasy VII в полном восторге от того, что существует нечто настолько потрясающее, но Expedition 33 была близка к этому. Чертовски близка.

Чувства разработчика разделяют и многие другие игроки. Только в Steam Clair Obscur: Expedition 33 набрала более 58к отзывов, из которых до 94% - положительные.

13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Grognac

шедевр игра..я плакал...

7
Anomander Reyk

Witchfire доделывай, в игры он играет...)))

5
Gyunter ODim

А зачем спойлеры кидать в фото новостное?

4
SavelevTema

я в середине игры. Спойлеров на фото не понял, так что норм

Alex40001

когда титаник смотрели люди они тоже плакали. весь прикол посильнее надавить на эмоцию чтобы л...люди поддались чувствам. а это дерьмо с самого начала давила на равне с киберпанком шкетка дядя и "мертвая бывшая" потом после того как их разгромили и он кучу трупов увидел как ви засел и уже собрался стрелятся но тут его какаято непойми кто с непонятным характером и происхождением азиатская магичка "спасает"... там если все разбирать там не один человек над сценарием работал а рота сценаристов

2
ze1n_82

да что там такого? на каждом углу сосут, даже может куплю)

1
Kitocun

Мне тоже интересно стало, даже GamesVoice уже почти нужную сумму собрали на полную русскую озвучку.

Deathdoor

Интересное приключение, эмоциональное, отличное музыкальное сопровождение, необычный геймдизайн, отличная игра актеров. В сюжете довольно «смелые» повороты, прям очень. Единственный минус - пошаговая боевка, хотя она скучать не дает и даже способна подпалить жопу так не слабо. В любом случае это достойный, смелый проект, который хотя бы в зеленом магазине можно попробовать, а там уж решать платить или нет. Я заплатил т.к от игры кайфанул.

4