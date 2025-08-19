Директор CDPR остался в восторге от прохождения Clair Obscur: Expedition 33, хоть и не смог пройти самого сложного босса

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает покорять сердца далеко не самых последних представителей игровой индустрии. Из-за сложного графика и загруженности многие разработчики только к концу лета смогли пройти уникальное приключение от Sandfall Interactive. И вот, следом за другими именитыми разработчиками, своим восторгом от игры поделился Михал Новаковски, один из исполнительных директоров CD Projekt Red.

В своих социальных сетях руководитель студии, подарившей миру «Ведьмака» и Cyberpunk 2077, написал, что он «абсолютно потрясен» игрой.

Наконец-то удалось закончить Clair Obscur: Expedition 33, и я просто потрясен. Эту игру необходимо пройти до конца, если вы решите за нее взяться. Я знаю, что все уже говорили это, но Sandfall Interactive действительно должны гордиться историей, которую они здесь показали. Снимаю шляпу!

— заявил Новаковски

Впрочем, одно испытание в игре директору CDPR все же не покорилось. На вопрос одного из пользователей, удалось ли ему одолеть самого сложного опционального босса игры, Симона, Новаковски честно ответил: «К сожалению, нет».

Столь высокая оценка истории от руководителя студии, известной своими сюжетами, особенно ценна. Примечательно, что создание такого эмоционально сильного финала было непростым процессом, и, как стало известно ранее, ключевую роль в этом сыграли актеры захвата движения, которые спасли одну из важнейших сцен.

Clair Obscur: Expedition 33 уже абсолютно точно зарекомендовала себя как один из главных сюрпризов 2025 года, подарив игрокам удивительное приключение. Теперь главный вопрос заключается в том, решится ли студия Sandfall Interactive на создание дополнения на волне успеха, сразу возьмется за полноценное продолжение или же попытается удивить игроков чем-то совершенно новым.