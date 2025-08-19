ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 927 оценок

Директор CDPR остался в восторге от прохождения Clair Obscur: Expedition 33, хоть и не смог пройти самого сложного босса

Gutsz Gutsz

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает покорять сердца далеко не самых последних представителей игровой индустрии. Из-за сложного графика и загруженности многие разработчики только к концу лета смогли пройти уникальное приключение от Sandfall Interactive. И вот, следом за другими именитыми разработчиками, своим восторгом от игры поделился Михал Новаковски, один из исполнительных директоров CD Projekt Red.

Создатель The Last of Us не сдержал своего восхищения после прохождения Clair Obscur: Expedition 33

В своих социальных сетях руководитель студии, подарившей миру «Ведьмака» и Cyberpunk 2077, написал, что он «абсолютно потрясен» игрой.

Наконец-то удалось закончить Clair Obscur: Expedition 33, и я просто потрясен. Эту игру необходимо пройти до конца, если вы решите за нее взяться. Я знаю, что все уже говорили это, но Sandfall Interactive действительно должны гордиться историей, которую они здесь показали. Снимаю шляпу!

— заявил Новаковски

Впрочем, одно испытание в игре директору CDPR все же не покорилось. На вопрос одного из пользователей, удалось ли ему одолеть самого сложного опционального босса игры, Симона, Новаковски честно ответил: «К сожалению, нет».

Столь высокая оценка истории от руководителя студии, известной своими сюжетами, особенно ценна. Примечательно, что создание такого эмоционально сильного финала было непростым процессом, и, как стало известно ранее, ключевую роль в этом сыграли актеры захвата движения, которые спасли одну из важнейших сцен.

Актеры захвата движения "спасли" финал Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 уже абсолютно точно зарекомендовала себя как один из главных сюрпризов 2025 года, подарив игрокам удивительное приключение. Теперь главный вопрос заключается в том, решится ли студия Sandfall Interactive на создание дополнения на волне успеха, сразу возьмется за полноценное продолжение или же попытается удивить игроков чем-то совершенно новым.

Ответынамоикоментынечитаю

Как же игроделы любят жопы друг другу вылизывать, хоть бы раз кто правду сказал об этом кале... сыкуны, кликают по менюшкам называют это геймплеем и восторгаются)

10
Partenavia

Я думаю он даже не запускал эту игру

1
Dexter Morgan butcher
Денис Сидоров 5

То один директор крупной студии её прошел, теперь другой, всё пиарят и пиарят,нафиг походу она уже никому не сдалась))))