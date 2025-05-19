Директор Clair Obscur: Expedition 33 до создания игры занимался прохождением DMC 5 без урона

Прошёл почти месяц с момента выхода Clair Obscur: Expedition 33, и дебютная игра студии Sandfall Interactive продолжает уверенно удерживать позиции в чартах продаж, получая всё больше положительных отзывов от игроков и критиков. На этом фоне особенно интересно становится заглянуть за кулисы её разработки — тем более, что история главного автора проекта заслуживает не меньшего внимания, чем сама игра.

Выяснилось, что Гийом Брош (Guillaume Broche), директор Clair Obscur, до начала своей карьеры в геймдизайне прославился вовсе не сценарием или кодом, а... безупречным прохождением Devil May Cry 5. Ещё несколько лет назад он публиковал на YouTube видео, в которых проходил самых сложных боссов игры — включая Верджила — не получая ни одного удара. В одном из таких роликов он демонстрирует виртуозное владение стилем Royal Guard, используя парирования с такой точностью, что заслуженно получает ранг SSS.

Как оказалось, страсть к боевым механикам и их глубокому освоению нашла отражение и в Clair Obscur: Expedition 33. Несмотря на пошаговую структуру, система боя в игре во многом напоминает динамичные экшены: игроки могут блокировать и парировать вражеские атаки, а успех в сражениях нередко зависит от реакции и понимания ритма противника.

Становится очевидно, что такая система — это прямой результат личных увлечений и опыта Броша как игрока. Его YouTube-канал — это своеобразный архив боевых экспериментов, где каждый бой выверен до последнего кадра, и именно эта внутренняя "наука парирования" легла в основу геймплейной философии Clair Obscur.

Интересно, что игра позволяет и альтернативные подходы. Как отмечают фанаты, её можно пройти даже без использования ключевых боевых механик, вроде уклонений или контратак, что открывает простор для разнообразных билдов и нестандартных решений — что, по мнению многих, только поднимает ценность проекта в глазах хардкорной аудитории.

На фоне успеха Clair Obscur: Expedition 33, личная история её создателя — лишнее напоминание о том, как личные увлечения и фанатская преданность игровому процессу могут трансформироваться в полноценное произведение. И в случае с этой игрой — более чем удачное.