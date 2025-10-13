Директор Clair Obscur: Expedition 33 не смог полностью реализовать свою концепцию игры

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош (Guillaume Broche) рассказал, что популярная французская JRPG на 85% соответствует его первоначальному замыслу. В недавнем интервью разработчик отметил, что, несмотря на огромный коммерческий успех, в игре все еще есть элементы, которые он хотел бы раскрыть более глубоко.

«Я думаю, что мы обсуждали это с командой. Я считаю, что в итоговой версии игры мы реализовали около 85% моего первоначального замысла, что является очень впечатляющим показателем по сравнению с тем, что обычно происходит при разработке игр», — заявил Брош в беседе с порталом PCGamesN.

Франсуа Мёрис, операционный директор Sandfall Interactive, дополнил заявления креативного директора более оптимистичной перспективой. Для него завершение проекта и его прием публикой представляют «120% всего, о чем он мог мечтать как создатель игр».

Среди элементов, которые не вошли в окончательную версию, Брош особо упомянул персонажа Эски, который стал одним из любимцев фанатов. «Мне бы очень хотелось поработать с Эски еще немного. Возможно, мы вернемся к этому позже», — предположил разработчик , оставив открытой возможность будущего развития персона.

Несмотря на эти творческие ограничения, Брош заверил, что не испытывает «большого сожаления» по поводу разработки Clair Obscur: Expedition 33. Команда в целом довольна конечным результатом проекта, который с момента релиза разошелся впечатляющим тиражом в 5 миллионов копий.

Стоит напомнить, что французская JRPG в скором времени получит существенное обновление, включающее новую локацию, дополнительных боссов в конце игры и другой контент в качестве благодарности игрокам за массовую поддержку. Остается неизвестным, будет ли этот новый контент касаться дальнейшего развития Эски, как намекнул Брош.

Помимо коммерческого успеха, Clair Obscur: Expedition 33 упоминается как потенциальный кандидат на звание «Игра года».