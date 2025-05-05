Директор Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, почему покинул Ubisoft и создал пошаговую RPG

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает уверенно удерживать внимание игроков и на втором уикенде после своего релиза. Игра стабильно входит в лидирующие позиции в чартах продаж на различных платформах, а её пиковый онлайн в Steam обновил собственный рекорд. Такой оглушительный успех стал поводом для авторов проекта раскрыть закулисные подробности создания игры, которая уже сейчас претендует на звание одной из лучших RPG года.

Несмотря на распространённое мнение, что над Clair Obscur: Expedition 33 работали опытные ветераны из Ubisoft, большая часть команды оказалась новичками в индустрии. Режиссёр игры Гийом Брош (Guillaume Broche) в интервью BBC признался, что покинул Ubisoft, потому что ему стало скучно, и он решил попробовать нечто новое. Начало проекта тоже оказалось крайне нетипичным: поиск команды шёл через Reddit и тематические форумы, без стабильного финансирования и с нуля.

Авторы подчеркивают, что успех игры стал возможен не благодаря опыту, а благодаря энтузиазму и самоотдаче молодых специалистов, для многих из которых это был первый опыт в игровой индустрии. Сценарист Дженнифер Свендберг-Ен (Jennifer Svedberg-Yen) до этого даже не участвовала в озвучке, но отправила тестовую запись просто из интереса — в итоге стала ведущим автором проекта. Композитор Лорьен Тестар присоединился к разработке после переписки в комментариях на Soundcloud.

Как признаётся сам Брош, "это до сих пор кажется чем-то невозможным — но почему-то сработало". Он основал студию Sandfall Interactive, опубликовал первый пост в блоге с простым обещанием:

Пока нам нечего показать, но этот блог будет потрясающим. Следите за обновлениями.

Почти пять лет спустя становится ясно, что он не ошибался.

На фоне растущего успеха разработчики Clair Obscur: Expedition 33 начали делиться и своими рекомендациями. Недавно они посоветовали обратить внимание на ещё одну пошаговую RPG, которую считают достойной внимания поклонников жанра.

Тем временем продолжают поступать и признания от участников команды. Недавно актриса озвучки Мэль раскрыла главный секрет успеха игры, связанный вовсе не с бюджетом или тем же опытом, а с человеческой верой в историю и её персонажей. Всё это делает Clair Obscur: Expedition 33 не просто удачным релизом, а символом того, как искренность и страсть могут заменить даже многолетний опыт в индустрии и обойтись без технических проблем.