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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 936 оценок

Директор Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, почему покинул Ubisoft и создал пошаговую RPG

Gutsz Gutsz

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает уверенно удерживать внимание игроков и на втором уикенде после своего релиза. Игра стабильно входит в лидирующие позиции в чартах продаж на различных платформах, а её пиковый онлайн в Steam обновил собственный рекорд. Такой оглушительный успех стал поводом для авторов проекта раскрыть закулисные подробности создания игры, которая уже сейчас претендует на звание одной из лучших RPG года.

Пиковый онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam за выходные поднялся до 145 тыс игроков

Несмотря на распространённое мнение, что над Clair Obscur: Expedition 33 работали опытные ветераны из Ubisoft, большая часть команды оказалась новичками в индустрии. Режиссёр игры Гийом Брош (Guillaume Broche) в интервью BBC признался, что покинул Ubisoft, потому что ему стало скучно, и он решил попробовать нечто новое. Начало проекта тоже оказалось крайне нетипичным: поиск команды шёл через Reddit и тематические форумы, без стабильного финансирования и с нуля.

Автор Kingdom Come: Deliverance удивился, что дизайном уровней в Clair Obscur: Expedition 33 занимались всего 4 человека

Авторы подчеркивают, что успех игры стал возможен не благодаря опыту, а благодаря энтузиазму и самоотдаче молодых специалистов, для многих из которых это был первый опыт в игровой индустрии. Сценарист Дженнифер Свендберг-Ен (Jennifer Svedberg-Yen) до этого даже не участвовала в озвучке, но отправила тестовую запись просто из интереса — в итоге стала ведущим автором проекта. Композитор Лорьен Тестар присоединился к разработке после переписки в комментариях на Soundcloud.

Как признаётся сам Брош, "это до сих пор кажется чем-то невозможным — но почему-то сработало". Он основал студию Sandfall Interactive, опубликовал первый пост в блоге с простым обещанием:

Пока нам нечего показать, но этот блог будет потрясающим. Следите за обновлениями.

Почти пять лет спустя становится ясно, что он не ошибался.

На фоне растущего успеха разработчики Clair Obscur: Expedition 33 начали делиться и своими рекомендациями. Недавно они посоветовали обратить внимание на ещё одну пошаговую RPG, которую считают достойной внимания поклонников жанра.

Авторы Clair Obscur: Expedition 33 рекомендуют обратить внимание на еще одну великолепную пошаговую ролевую игру

Тем временем продолжают поступать и признания от участников команды. Недавно актриса озвучки Мэль раскрыла главный секрет успеха игры, связанный вовсе не с бюджетом или тем же опытом, а с человеческой верой в историю и её персонажей. Всё это делает Clair Obscur: Expedition 33 не просто удачным релизом, а символом того, как искренность и страсть могут заменить даже многолетний опыт в индустрии и обойтись без технических проблем.

Актриса озвучки Маэль из Clair Obscur: Expedition 33 раскрыла главный секрет успеха игры
21
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Grognac

игра шедевральная.....молодцы

9
AllConforD

"Авторы подчеркивают, что успех игры стал возможен не благодаря опыту, а благодаря энтузиазму и самоотдаче молодых специалистов, для многих из которых это был первый опыт в игровой индустрии.'

Так было всегда, все игры - легенды прошлого становились такими именно благодаря энтузиазму и самоотдаче тех, кто их делал. А эта игра лишь лишний раз показывает, что хорошие и качественные игры можно делать и без неимоверных денег, которые вбухивают под предлогом возросшей стоимости разработки в основную кучу ААА шлака.

p.s. Деньги, конечно тоже крайне важны, но .....

5
vertehwost

Да просто люди хотят в креатив, тошнит их от фаркраев с ассасинами уже

1
Кей Овальд

Нормально выглядящая команда на фото? А что, так можно было!?

1
GoliafJx

Шрайер не одобряет=)))

xmyr4ik

Помню, еще на релизе все ее в комментах зумеры обсирали, теперь все играют

Dimursik

да тут и объяснять не надо, давно пора надо было покинуть это как..ху

Nick Neils

Зачем столько воды писать если ответ на заголовок выглядит вот так "Ушел потому что стало скучно и захотел попробовать что-то новое"