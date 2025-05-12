Директор Stellar Blade назвал Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой года

Ким Хён Тхэ, генеральный директор студии Shift Up, известной по экшен-игре Stellar Blade и бесплатной игре Goddess of Victory: Nikke, опубликовал в соцсети X пост, в котором похвалил дебютную ролевую игру студии Sandfall Interactive — Clair Obscur: Expedition 33 .

В своем посте Ким сообщил, что прошел игру за 96 часов и что она стала его текущей игрой года. Он также поблагодарил разработчиков за усилия, отметив, что их команда, скорее всего, надолго задержится в игровой индустрии. Пост директор студии Shift Up не остался незамеченным для студии Sandfall Interactive, которые поблагодарили его за теплые слова.

Сюжет Clair Obscur: Expedition 33 вращается вокруг таинственной Художницы, которая раз в год просыпается и наносит на монолит проклятое число — возраст, по достижении которого люди исчезают. С каждым годом число уменьшается, и сейчас оно равно 33. Группа Экспедиции 33 получает последний шанс остановить Художницу, чтобы положить конец её власти над смертью.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.