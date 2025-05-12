Директор Stellar Blade назвал Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой года

Ким Хён Тхэ, генеральный директор студии Shift Up, известной по экшен-игре Stellar Blade и бесплатной игре Goddess of Victory: Nikke, опубликовал в соцсети X пост, в котором похвалил дебютную ролевую игру студии Sandfall Interactive — Clair Obscur: Expedition 33 .
В своем посте Ким сообщил, что прошел игру за 96 часов и что она стала его текущей игрой года. Он также поблагодарил разработчиков за усилия, отметив, что их команда, скорее всего, надолго задержится в игровой индустрии. Пост директор студии Shift Up не остался незамеченным для студии Sandfall Interactive, которые поблагодарили его за теплые слова.
Сюжет Clair Obscur: Expedition 33 вращается вокруг таинственной Художницы, которая раз в год просыпается и наносит на монолит проклятое число — возраст, по достижении которого люди исчезают. С каждым годом число уменьшается, и сейчас оно равно 33. Группа Экспедиции 33 получает последний шанс остановить Художницу, чтобы положить конец её власти над смертью.
Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
а kingdom cum 2 уже что, все забыли?
немножко да, эту забудут еще быстрее.
Ты думаешь "что то там 33" не забудут когда ударят летне-осенние релизы?))
150 часов игры, все еще прохожу.
В этом году толком ничего не будет, какие релизы? Из крупных сейчас остались, как вариант MindsEye, пусть будет «гениальная» DS2, все же фанатиков первой много, вроде есть что-то в Wuchang, ну и остаётся Ghost of Yotei. Что касается CBE33, думаю не забудут долго.
Забудут как и Вуконга о котором в 2024 из каждого утюга кричали какой он шедевр и спаситель индустрии
Ну вообще этот год обещает быть богатым на толковые релизы: KCD2, свеженький думчанский, призрак ютейя,мафия там где то летом собирается релизнуться и это только то что на слуху... не рановато ли выводы делает этот директор он сильно рискует быть пи*даболом.
Почти все основное уже вышло, разве что, анонсируют и сразу выпустят.
Надо же! стала лучшей игрой, а я в неё даже и не играл, и как то не хочется ))
то же самое в том и этом году сказано ещё в отношении 10ка игр как минимум, в частности тот же сталкер. Но заканчивался бюджет на продвижение, а вместе с ним и восторженные отзывы и топы. На самом деле игра очень посредственная, надоедает очень быстро
Ну ГТА 6 не выходит в этом году, так что отдам голос шедевру Дед стрендинг 2.
Кодзима выйдет только на плойке, нормальные люди поиграют в лучшем случае только через год. Да и как ты собрался отдавать заочно голос игре, в которую даже не играл?
Если это будет уровень первой, то проще посмотреть игрофильм.
Судя по скрину это лучшая жопа года)
Сейчас кому 43 люди исчезли
Для меня этот директор не авторитет, за пивом пусть сгоняет
Игра действительно получилась достойная, особенно сюжет, многие в неё не верили, но разработчики молодцы удачи им.
поиграл в игру 20минут,ничего не понял,дешевая хрень какая то
Скрин, конечно, мрак, опу тетя перекачала слегка...) Но зато отражает уровень графики в игре 2025 года с блумом из 2000-х и текстурками оттуда же
У женщины на скриншоте шмотка из мода или это в игре такой наряд?