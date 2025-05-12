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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 1 328 оценок

Директор Stellar Blade назвал Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой года

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Ким Хён Тхэ, генеральный директор студии Shift Up, известной по экшен-игре Stellar Blade и бесплатной игре Goddess of Victory: Nikke, опубликовал в соцсети X пост, в котором похвалил дебютную ролевую игру студии Sandfall Interactive — Clair Obscur: Expedition 33 .

В своем посте Ким сообщил, что прошел игру за 96 часов и что она стала его текущей игрой года. Он также поблагодарил разработчиков за усилия, отметив, что их команда, скорее всего, надолго задержится в игровой индустрии. Пост директор студии Shift Up не остался незамеченным для студии Sandfall Interactive, которые поблагодарили его за теплые слова.

Сюжет Clair Obscur: Expedition 33 вращается вокруг таинственной Художницы, которая раз в год просыпается и наносит на монолит проклятое число — возраст, по достижении которого люди исчезают. С каждым годом число уменьшается, и сейчас оно равно 33. Группа Экспедиции 33 получает последний шанс остановить Художницу, чтобы положить конец её власти над смертью.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

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27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Yoshemitsu

а kingdom cum 2 уже что, все забыли?

21
besnovaty1986

немножко да, эту забудут еще быстрее.

11
lDjazZy

Ты думаешь "что то там 33" не забудут когда ударят летне-осенние релизы?))

5
mrPsyna

150 часов игры, все еще прохожу.

11
Kenn1y lDjazZy

В этом году толком ничего не будет, какие релизы? Из крупных сейчас остались, как вариант MindsEye, пусть будет «гениальная» DS2, все же фанатиков первой много, вроде есть что-то в Wuchang, ну и остаётся Ghost of Yotei. Что касается CBE33, думаю не забудут долго.

lDjazZy Kenn1y

Забудут как и Вуконга о котором в 2024 из каждого утюга кричали какой он шедевр и спаситель индустрии

2
Александр Дантес

Ну вообще этот год обещает быть богатым на толковые релизы: KCD2, свеженький думчанский, призрак ютейя,мафия там где то летом собирается релизнуться и это только то что на слуху... не рановато ли выводы делает этот директор он сильно рискует быть пи*даболом.

11
Kenn1y

Почти все основное уже вышло, разве что, анонсируют и сразу выпустят.

1
Tsssss

Надо же! стала лучшей игрой, а я в неё даже и не играл, и как то не хочется ))

8
Life Basics

то же самое в том и этом году сказано ещё в отношении 10ка игр как минимум, в частности тот же сталкер. Но заканчивался бюджет на продвижение, а вместе с ним и восторженные отзывы и топы. На самом деле игра очень посредственная, надоедает очень быстро

7
Scorpion_GamePlay

Ну ГТА 6 не выходит в этом году, так что отдам голос шедевру Дед стрендинг 2.

5
mrPsyna

Кодзима выйдет только на плойке, нормальные люди поиграют в лучшем случае только через год. Да и как ты собрался отдавать заочно голос игре, в которую даже не играл?

4
Kenn1y mrPsyna

Если это будет уровень первой, то проще посмотреть игрофильм.

insex

Судя по скрину это лучшая жопа года)

4
DryJocelyn

Сейчас кому 43 люди исчезли

3
oshparennii44

Для меня этот директор не авторитет, за пивом пусть сгоняет

2
KnDiman

Игра действительно получилась достойная, особенно сюжет, многие в неё не верили, но разработчики молодцы удачи им.

2
RAcePro

поиграл в игру 20минут,ничего не понял,дешевая хрень какая то

1
TheRoyalAegis

Скрин, конечно, мрак, опу тетя перекачала слегка...) Но зато отражает уровень графики в игре 2025 года с блумом из 2000-х и текстурками оттуда же

Tiger Goose

У женщины на скриншоте шмотка из мода или это в игре такой наряд?