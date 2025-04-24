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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.1 143 оценки

Для Clair Obscur: Expedition 33 начали продавать платные моды с обнаженкой

Solstice Solstice

Не успела Clair Obscur: Expedition 33 выйти, как в сети появились первые моды в категории «18+». Пользователь под ником FrancisLouis раздел героиню RPG по имени Луна и просит денег за свою работу.

Для лицезрения голой девушки из Clair Obscur: Expedition 33 автор мода просит $10,99 (около 900 рублей) через покупку подписки на свой Patreon. Бесплатно поглазеть на обнаженную Луну не получится. FrancisLouis успел раздеть всех представителей расы «Имперцы» в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. RPG от бывших сотрудников Ubisoft поразила критиков и геймеров своим визуалом, геймплеем, актерской игрой и сюжетом. Игра официально продается в России, а разработчики позаботились о русских субтитрах.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
MNM 777
12
Ивасик
3
MNM 777

Си Джея еще не добавили ? )

2
Александр Дантес

А модер в курсе что интернет уже существует? ))

1
Yoshemitsu

В курсе. Потому он на интернете и зарабатывает.

1
Александр Дантес Yoshemitsu

Угу и поэтому расчёт сделан на законченных дебичей которые будут покупать нуд мод который раздевает одного персонажа? Этож насколько нужно быть затупом чтоб покупать подобное?

1
AndralStormborn Александр Дантес

Многие люди платят за подобное, потому что хотят отблагодарить авторов, а главное - могут себе позволить, потому что 10 баксов в развитых странах - полчаса работы, если не меньше.

1
Александр Дантес AndralStormborn

Ну да да... так онливанщици и живут, делают ху**ю с обнаженкой на камеру и на слоупоках зарабатывают. Не отрицаю что л*х* существуют.

AndralStormborn Александр Дантес

Эти лохи богаче и успешнее тебя, толку с того что ты такой умный и бедный...

1
Destroited

Думаю будет как со всеми подобными модами, обязательно найдется тот кто купит и выложит в общий доступ а там уже повсюду расползется.