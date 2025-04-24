Для Clair Obscur: Expedition 33 начали продавать платные моды с обнаженкой

Не успела Clair Obscur: Expedition 33 выйти, как в сети появились первые моды в категории «18+». Пользователь под ником FrancisLouis раздел героиню RPG по имени Луна и просит денег за свою работу.

Для лицезрения голой девушки из Clair Obscur: Expedition 33 автор мода просит $10,99 (около 900 рублей) через покупку подписки на свой Patreon. Бесплатно поглазеть на обнаженную Луну не получится. FrancisLouis успел раздеть всех представителей расы «Имперцы» в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. RPG от бывших сотрудников Ubisoft поразила критиков и геймеров своим визуалом, геймплеем, актерской игрой и сюжетом. Игра официально продается в России, а разработчики позаботились о русских субтитрах.