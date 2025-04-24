Для Clair Obscur: Expedition 33 начали продавать платные моды с обнаженкой

Не успела Clair Obscur: Expedition 33 выйти, как в сети появились первые моды в категории «18+». Пользователь под ником FrancisLouis раздел героиню RPG по имени Луна и просит денег за свою работу.
Для лицезрения голой девушки из Clair Obscur: Expedition 33 автор мода просит $10,99 (около 900 рублей) через покупку подписки на свой Patreon. Бесплатно поглазеть на обнаженную Луну не получится. FrancisLouis успел раздеть всех представителей расы «Имперцы» в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion.
Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. RPG от бывших сотрудников Ubisoft поразила критиков и геймеров своим визуалом, геймплеем, актерской игрой и сюжетом. Игра официально продается в России, а разработчики позаботились о русских субтитрах.
Си Джея еще не добавили ? )
А модер в курсе что интернет уже существует? ))
В курсе. Потому он на интернете и зарабатывает.
Угу и поэтому расчёт сделан на законченных дебичей которые будут покупать нуд мод который раздевает одного персонажа? Этож насколько нужно быть затупом чтоб покупать подобное?
Многие люди платят за подобное, потому что хотят отблагодарить авторов, а главное - могут себе позволить, потому что 10 баксов в развитых странах - полчаса работы, если не меньше.
Ну да да... так онливанщици и живут, делают ху**ю с обнаженкой на камеру и на слоупоках зарабатывают. Не отрицаю что л*х* существуют.
Эти лохи богаче и успешнее тебя, толку с того что ты такой умный и бедный...
Думаю будет как со всеми подобными модами, обязательно найдется тот кто купит и выложит в общий доступ а там уже повсюду расползется.