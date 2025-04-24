Для Clair Obscur: Expedition 33 уже вышел первый хотфикс, который исправляет вылеты в игре

Сегодня состоялся релиз пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive.

К сожалению, релиз PC-версии игры был омрачен наличием неприятных вылетов, которые происходили после автосохранения в прологе при отключенном оверлее Steam. Однако разработчики оперативно исправили проблему и уже выпустили хотфикс.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.