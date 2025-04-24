Для Clair Obscur: Expedition 33 уже вышел первый хотфикс, который исправляет вылеты в игре

Сегодня состоялся релиз пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive.
К сожалению, релиз PC-версии игры был омрачен наличием неприятных вылетов, которые происходили после автосохранения в прологе при отключенном оверлее Steam. Однако разработчики оперативно исправили проблему и уже выпустили хотфикс.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ну вот, а кто-то переживал, всё починили спустя несколько часов после релиза)
Жаль что пошаговая
Жаль что оптимизация ужасная, игра на минималках выглядит как пиксельарт, а разница между высокими и низкими 5-7 кадров) только мажоры оценят, я со своей старушкой 1070 пососу бибу
А игра FSR не поддерживает что ли? Да и 1070 вроде не такая уж слабая видяха для 1080p
У друга 1070 для 1080р уже очень слабая, щас идеальная для 1080р 3080ти, вот 2к яб с такой картой не рискую уже брать
Оптимизация действительно очень ху,,,я.Мне на своей 4070 пришлось на 2К вместо 4К перескочить,только тогда fps более-менее устаканился. И,кстати -я не мажор и всю эту сибаритскую сволочь ненавижу,как в играх,так и в жизни.
Ты со своей 1070 в любой новинке бибу сосешь, оптимизация тут не виновата
У меня всё ок, но раз вышел патч окей
ну, ок, раз у тебя всё окей
Какая жалось, игра оказалось пошаговой парашей... А так вроде симпатичная игра казалось до боевики.
Ну не играй тогда, нет обязательно нужно зайти и об-ть игру, других-то дел видимо нет, с самого начала было известно, что игра пошаговая. Что касается качества игры в стиме у неё уже 91% положительных отзывов, наверное люди глупее тебя.