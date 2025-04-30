Для Clair Obscur: Expedition 33 вышел хофтикс 1.2.2 с исправлением ошибок

Создатели ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 выпустили патч 1.2.2, в котором исправили различные ошибки, о которых сообщали игроки с момента релиза.
Исправления ошибок
- Исправлена мягкая блокировка, вызванная оглушением Grown Bourgeon сразу после того, как он съедает участника экспедиции
- Исправлена проблема, из-за которой улучшенные оттенки, которые не были полностью восстановлены, могли быть потеряны после возврата в меню
- Заменена текстура-заглушка на правильный визуальный ресурс
- Исправлены редкие проблемы мягкой блокировки на карте мира:
- Игрок мог застрять около скалы к северу от Древнего святилища
- Игрок мог застрять в определенной области на уровне Летающие воды
- Исправлена проблема, из-за которой Глаис мог появиться в состоянии бездействия, если Моноко побеждал врага с помощью навыка Glaise's Earthquakes
ну был баг у меня - застрял в текстурах на карте перед Святилищем. Даже заход в лагерь не помогал и выход в главное меню. Пришлось сделать откат автосейва . Хорошо что они часто идут. Больше багов не встречалось // Илья Прохоров