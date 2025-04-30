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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 531 оценка

Для Clair Obscur: Expedition 33 вышел хофтикс 1.2.2 с исправлением ошибок

monk70 monk70

Создатели ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 выпустили патч 1.2.2, в котором исправили различные ошибки, о которых сообщали игроки с момента релиза.

Исправления ошибок

  • Исправлена ​​мягкая блокировка, вызванная оглушением Grown Bourgeon сразу после того, как он съедает участника экспедиции
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой улучшенные оттенки, которые не были полностью восстановлены, могли быть потеряны после возврата в меню
  • Заменена текстура-заглушка на правильный визуальный ресурс
  • Исправлены редкие проблемы мягкой блокировки на карте мира:
    • Игрок мог застрять около скалы к северу от Древнего святилища
    • Игрок мог застрять в определенной области на уровне Летающие воды
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой Глаис мог появиться в состоянии бездействия, если Моноко побеждал врага с помощью навыка Glaise's Earthquakes
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

ну был баг у меня - застрял в текстурах на карте перед Святилищем. Даже заход в лагерь не помогал и выход в главное меню. Пришлось сделать откат автосейва . Хорошо что они часто идут. Больше багов не встречалось // Илья Прохоров

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