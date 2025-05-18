Для Clair Obscur: Expedition 33 вышел мод на графику Ультра+

Моддер Lazorr выпустил графический мод Ультра+ для Clair Obscur: Expedition 33. Этот мод направлен на улучшение графики игры путем изменения ее настроек за пределами внутриигровых значений.

Как отметил моддер, мод Ultra+ делает игру еще лучше. Он улучшает освещение, отражения и тени. Он также исправляет такие проблемы, как медленная загрузка текстур, странные всплывающие эффекты и ореолы. Кроме того, он помогает с некоторыми визуальными сбоями в DLSS4 и предлагает расширенную графическую настройку.

Например, мод улучшает LOD теней Nanite при всех настройках теней, что делает гораздо более целесообразным снижение качества теней для поиска баланса между визуальными эффектами и производительностью. Он также немного корректирует Nanite в зависимости от настройки качества текстуры. Кроме того, он может уменьшить шум, вызванный дрожанием тумана.

Еще одна функция в моде — Transmission. Когда вы включаете его для большинства источников света, он делает такие вещи, как кожа и листья, более реальными. Свет может просвечивать сквозь них более естественно. Он также улучшает реакцию кожи на свет, делая персонажей в целом лучше и более реалистичными.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.