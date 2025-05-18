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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 1 586 оценок

Для Clair Obscur: Expedition 33 вышел мод на графику Ультра+

monk70 monk70

Моддер Lazorr выпустил графический мод Ультра+ для Clair Obscur: Expedition 33. Этот мод направлен на улучшение графики игры путем изменения ее настроек за пределами внутриигровых значений.

Как отметил моддер, мод Ultra+ делает игру еще лучше. Он улучшает освещение, отражения и тени. Он также исправляет такие проблемы, как медленная загрузка текстур, странные всплывающие эффекты и ореолы. Кроме того, он помогает с некоторыми визуальными сбоями в DLSS4 и предлагает расширенную графическую настройку.

Например, мод улучшает LOD теней Nanite при всех настройках теней, что делает гораздо более целесообразным снижение качества теней для поиска баланса между визуальными эффектами и производительностью. Он также немного корректирует Nanite в зависимости от настройки качества текстуры. Кроме того, он может уменьшить шум, вызванный дрожанием тумана.

Еще одна функция в моде — Transmission. Когда вы включаете его для большинства источников света, он делает такие вещи, как кожа и листья, более реальными. Свет может просвечивать сквозь них более естественно. Он также улучшает реакцию кожи на свет, делая персонажей в целом лучше и более реалистичными.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кошачий комочек

не спасёт игру

19
AssertiveCaoimhe

игра в топе с первого дня а ты пошел отсюда бы)

11
NewKidsTurbo

Не спасет от чего?

1
V1RuS.pr||0

ЧЁ,В уклонения и парирования не смог?рак позорный

Max Dibister

Васяны не дремлют

3
Lazy Mutton

Как там с влиянием на производительность?

2