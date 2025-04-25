Для Clair Obscur: Expedition 33 вышел мод, снимающий ограничение в 30 к/с и убирающий леттербоксинг в кат-сценах

Kepler Interactive выпустила Clair Obscur: Expedition 33. Игра работает на Unreal Engine 5, и, как ни странно, ее кат-сцены заблокированы на 30 кадрах в секунду даже на ПК. К счастью, недавно вышел мод, который снимает это нелепое ограничение.

Это обязательный мод, который должен использовать каждый. Не совсем понятно, почему разработчики заблокировали кат-сцены на 30 кадрах в секунду. Однако всего через несколько часов геймеры на ПК смогут наслаждаться кат-сценами с разблокированной частотой кадров.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. После загрузки вам нужно будет извлечь его содержимое в папку с игрой.