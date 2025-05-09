Для Clair Obscur: Expedition 33 вышел патч 1.2.3 с различными правками и улучшениями

Компания Sandfall Interactive выпустила обновление 1.2.3 для Clair Obscur: Expedition 33 на ПК и консолях, внеся некоторые исправления, специфичные для Steam Deck и ПК, а также другие улучшения и изменения баланса.
Патч 1.2.3 вносит небольшое улучшение в Steam Deck, исправляя фоны различных меню, которые не отображались правильно в системе, а также различные исправления сверхшироких разрешений, включая игровой процесс, который больше не становится увеличенным после кат-сцены, боевой пользовательский интерфейс не адаптируется должным образом к сверхшироким разрешениям, кат-сцены больше не становятся леттербоксами в соотношении 32:9 и многое другое. Управление мышью и клавиатурой также получило некоторые улучшения, такие как подсказки кнопок пользовательского интерфейса в меню экспедиции теперь полностью видны и активируются с клавиатуры, кнопка мыши остается отзывчивой после первого использования и многое другое.
Обновление также содержит некоторые исправления для областей, где персонажи застревали на карте мира, ситуаций, где застревал Эски, и некоторые изменения баланса. Наиболее существенным изменением стал навык Стендаль Маэль, который был чрезвычайно мощным в предыдущей версии игры и мог легко использоваться для того, чтобы убить даже самых сильных боссов с помощью одного выстрела при правильной настройке.
Полные примечания к патчу можно найти по ссылке.
Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.
Дерьмо.
Никакие технологии не завезли. Нет никакого генератора кадров, даже амудешного.
В папке с игрой лежат либы XeSS FG, надеялся с патчем активируют генератор в настройках игры, но фиг там.
это инди-г овно сделанное студентами за пиво, какие технологии? Проспись.
откуда вы только беретесь такие альтернативно одарённые
Никто не в курсе для 2 ластухи патчи вообще выходили или просто на сайте про них ничего не пишут?
Выходили конечно.
Когда проходил какой то ставил - https://www.playground.ru/last_of_us_part_2/file