Для Clair Obscur: Expedition 33 вышел патч 1.2.3 с различными правками и улучшениями

Компания Sandfall Interactive выпустила обновление 1.2.3 для Clair Obscur: Expedition 33 на ПК и консолях, внеся некоторые исправления, специфичные для Steam Deck и ПК, а также другие улучшения и изменения баланса.

Патч 1.2.3 вносит небольшое улучшение в Steam Deck, исправляя фоны различных меню, которые не отображались правильно в системе, а также различные исправления сверхшироких разрешений, включая игровой процесс, который больше не становится увеличенным после кат-сцены, боевой пользовательский интерфейс не адаптируется должным образом к сверхшироким разрешениям, кат-сцены больше не становятся леттербоксами в соотношении 32:9 и многое другое. Управление мышью и клавиатурой также получило некоторые улучшения, такие как подсказки кнопок пользовательского интерфейса в меню экспедиции теперь полностью видны и активируются с клавиатуры, кнопка мыши остается отзывчивой после первого использования и многое другое.

Обновление также содержит некоторые исправления для областей, где персонажи застревали на карте мира, ситуаций, где застревал Эски, и некоторые изменения баланса. Наиболее существенным изменением стал навык Стендаль Маэль, который был чрезвычайно мощным в предыдущей версии игры и мог легко использоваться для того, чтобы убить даже самых сильных боссов с помощью одного выстрела при правильной настройке.

Полные примечания к патчу можно найти по ссылке.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.