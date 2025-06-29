Для Clair Obscur: Expedition 33 вышли модификации, которые добавляют в игру мини-карту и радар

Пользователь paboyafx выпустил крайне полезный мод, который добавляет функциональную игровую мини-карту в Clair Obscur: Expedition 33.
После установки мода игрок по нажатию клавиши "M" может включать или выключать мини-карту во время игры. В свою очередь "Num -" уменьшит масштаб мини-карты, а , "Num +" - увеличит. Доступен коэффициент масштабирования 0,25-3.0.
В свою очередь для тех, кто предпочитает в играх ориентацию по компасу, существует и другой мод от того же автора (их можно комбинировать):
Круто! А в Stellar Blade добавили Гоммера Симпсона
Шрека сделали?
И паровозик Томаса еще надо бы.
Игра и хорошая и красивая но блин пошаговые бои для меня портят всё.
Нафига оно надо? Чтобы игрок уткнулся в карту, а не в мир? В этой игре мир не настолько сложен, чтоб в нём можно было заблудиться без карты.
Лучшеб геймплей добавили...