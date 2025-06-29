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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 494 оценки

Для Clair Obscur: Expedition 33 вышли модификации, которые добавляют в игру мини-карту и радар

AceTheKing AceTheKing

Пользователь paboyafx выпустил крайне полезный мод, который добавляет функциональную игровую мини-карту в Clair Obscur: Expedition 33.

После установки мода игрок по нажатию клавиши "M" может включать или выключать мини-карту во время игры. В свою очередь "Num -" уменьшит масштаб мини-карты, а , "Num +" - увеличит. Доступен коэффициент масштабирования 0,25-3.0.

В свою очередь для тех, кто предпочитает в играх ориентацию по компасу, существует и другой мод от того же автора (их можно комбинировать):

Clair Obscur: Expedition 33 "Компас"
12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Круто! А в Stellar Blade добавили Гоммера Симпсона

7
КонстантинEscadron

Шрека сделали?

yrroodd

И паровозик Томаса еще надо бы.

Destroited

Игра и хорошая и красивая но блин пошаговые бои для меня портят всё.

2
Janekste

Нафига оно надо? Чтобы игрок уткнулся в карту, а не в мир? В этой игре мир не настолько сложен, чтоб в нём можно было заблудиться без карты.

2
FamousVellin

Лучшеб геймплей добавили...

1