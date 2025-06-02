Для создателей Clair Obscur: Expedition 33 главным достоинством игры стала ее краткость

Критический и коммерческий успех фильма «Clair Obscur: Expedition 33 не был секретом. Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive считают, что это может быть связано с тем, что ролевая игра не слишком длинная.

В интервью GamesIndustry.biz директор по портфолио Kepler Interactive Мэтью Хандрахан и главный операционный директор Sandfall Interactive Франсуа Мёрисс рассказали о том, как отсутствие затянутости в игре помогло ей стать успешным релизом.

Одна из особенностей Expedition 33 заключается в том, что она действительно уважает время игрока. В ней есть чем заняться, и она дает много удовольствия, но это не произвольные 500 часов геймплея. Игровой процесс приносит удовольствие, потому что он правильно спланирован. [...] В игре нет ощущения раздутости или лишних вещей, которые добавляются только для того, чтобы сделать ее больше, больше и больше.

— Мэтью Хандрахан

Продолжая, он назвал достоинством игры ее относительно небольшую по сравнению с другими играми жанра продолжительность и напомнил, что даже в кино нередко отмечается краткость, поскольку она помогает поддерживать темп повествования.

Мёрисс дополнил слова Хадрахана, отметив тот факт, что упор на меньшее количество вещей достаточно высокого качества также способствовал повышению качества игры. В частности, в студии стремились к тому, чтобы игра длилась 20 часов при прохождении основного квеста, а у игроков, как правило, есть и другие игры. Эта лаконичность, отметил он, была важна для него как для игрока.

«С самого начала мы хотели сделать интенсивную и одновременно непродолжительную игру. Первые оценки времени прохождения игры были ближе к 20 часам для главного квеста. Думаю, в итоге мы уложились в 30, а то и 40 часов, если не спешить. Для меня, как игрока, существует так много замечательных игр, которые я хочу пройти, [и] для меня важен уровень восторга и удовольствия, которые я получаю от игры, а не ее продолжительность.

— Франсуа Мёрисс

Учитывая, что игроки также склонны путать количество часов, потраченных на игру, с тем, насколько «ценной» она была, когда речь шла о ее цене, Мёрисс разрушил это представление, рассказав о такой короткой игре, как Inside.

«Ценность, получаемая игроками от игр, систематически не зависит от того, сколько времени длится игра. Например, одной из моих любимых игр всех времен является Inside, прохождение которой занимает около двух часов, однако это одна из самых отполированных и насыщенных [игр], а для кого-то даже меняет жизнь».

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.