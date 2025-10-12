Для создателей Clair Obscur: Expedition 33 получение звания GOTY не является самоцелью

Clair Obscur: Expedition 33, без сомнения, можно назвать одним из главных претендентов на звание «Игра года 2025» — проект Sandfall Interactive уже несколько месяцев подряд вызывает восторг как у критиков, так и у игроков. Правда, Гийом Брош, директор проекта, признает, что для команды никогда не было важно получить награды.

В интервью PCGN он объяснил, что такие награды, как GOTY, — это просто «приятный бонус», а настоящая награда — это эмоциональная реакция игроков. По его словам, они добились намного большего, чем могли мечтать — сотни сообщений от фанатов, для которых игра стала чем-то большим, чем просто развлечением, доказывают, что Expedition 33 действительно покорила сердца зрителей.

Звание «Игра года» — это не то, к чему мы действительно стремимся; скорее, это должно быть следствием создания хорошей игры, а не самоцелью. Наша философия заключается в том, что мы уже достигли гораздо большего, чем хотели. Мы получили так много прекрасных сообщений от игроков со всего мира, которые писали, что игра изменила их жизнь и помогла им в трудные моменты. В этом есть много любви, и мы за это очень благодарны. Цель, ради которой мы создаем игры — по крайней мере, с моей точки зрения — это вызвать у людей настоящий эмоциональный резонанс. [Clair Obscur: Expedition 33] уже является победой, потому что это удалось, так что награда была бы просто приятным бонусом. Тем не менее, в этом году вышло так много отличных игр, что если мы не получим награду — это тоже нормально. Мы все равно будем счастливы.

Что интересно, Брош не скрывает, что его личным фаворитом на «Игру года» является вовсе не Clair Obscur, а... Megabonk. Разработчик полушутя, полусерьезно признается, что не может оторваться от этой roguelike-игры, которая последние месяцы бьет рекорды популярности в Steam, добавляя, что с радостью поддерживает других разработчиков в этом особенно удачном для индустрии году.

Что касается личных предпочтений, не знаю, насколько это серьезный выбор, но сейчас я провожу слишком много времени в Megabonk. Это вся моя жизнь. Помогите мне!

С ним невозможно не согласиться — 2025 год изобилует множеством достойных внимания проектов, от Death Stranding 2 и Ghost of Yotei до Hades 2 и Silent Hill f. В столь впечатляющей кампании даже само присутствие Clair Obscur: Expedition 33 в дискуссии о GOTY является значительным достижением. И если Броше действительно удастся оторваться от Megabonka, возможно, он найдет еще минутку, чтобы отпраздновать свой успех — независимо от окончательного вердикта.