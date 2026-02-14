Джейсон Шрайер: Успех Clair Obscur за 40$ и провал The Outer Worlds 2 за 70$ доказал, что игры должны стоить дешевле

ЧАТ ИГРЫ
2BLaraSex 2BLaraSex

На конференции DICE в Лас-Вегасе тысячи разработчиков обсуждали феномен Clair Obscur: Expedition 33. Французская RPG, вышедшая в апреле 2025 года, продалась тиражом более 6 миллионов копий и получила множество наград. При бюджете менее 10 миллионов долларов она выглядит как проекты стоимостью в сотни миллионов и превзошла их по оценкам критиков.

Журналист и отраслевой инсайдер Джейсон Шрайер, освещающий события конференции, выделил главный урок для индустрии: видеоигры должны стоить дешевле. В своем анализе он обращает внимание на ценовую политику Clair Obscur: игра вышла по цене 50 долларов - значительно ниже стандартных 70 долларов для ААА-проектов. Со скидкой в Steam первые покупатели платили всего 40 долларов.

Шрайер напоминает, что индустрия переживает кризис: бюджеты растут, а доходы - нет. При этом переход на цифровую дистрибуцию снизил издержки издателей, а у игроков появился огромный выбор, и они не готовы платить 70 долларов за посредственные проекты. В подтверждение он приводит неудачу игр Obsidian Avowed и The Outer Worlds 2, которые стоили 70 долларов при средних оценках, и успех недорогих хитов вроде Hollow Knight: Silksong (20 долларов).

Из 25 самых кассовых игр 2025 года в Steam, отмечает Шрайер, только девять стоили 70 долларов и выше. Свежий пример - стратегия Mewgenics, продавшаяся тиражом 600 тысяч копий при цене 27 долларов.

Главный вывод Джейсона Шрайера из успеха Clair Obscur: Expedition 33: 70 долларов перестают быть нормой для большинства игр, и индустрии пора пересматривать ценообразование.

lowkek

Думается мне, The Outer Worlds 2 и за 40 баксов мало кому нужна была, да и за 30 тоже.

20
TheRoyalAegis

Ну, так-то да, но и в абскуру даже если бы мне заплатили 40 за то, что я ее пройду, я бы отказался наяривать)

Real Slim Shady

Не неси бред чел) Это объясняется лишь одной фразой - Аутер Вайлдс просто каловым вышла вот и всё, а на безрыбье и рак рыба.

15
Артур Деменко

И игрой года 2027 года становится …. Clair Obscur: Expedition 33

14
вупсич пупсич

Ну первую за 40 я не купил, а вторую за 70 купил
Думайте

11
5uperNova

Лох чо

ModestDL

Опять старательно пытаются искать любые причины, обходя очевидное.

8
CheckDevNull
Опять старательно пытаются искать любые причины, обходя очевидное.
6
MNM 777 CheckDevNull

а у Силксонга еще меньше цена , но почему то про нее вообще не вспоминают )

5
CheckDevNull MNM 777
А у Силксонга еще меньше цена , но почему то про нее вообще не вспоминают )
4
Summor Ner

Тут скорее всё дело не в дороговизне, а в том, у кого откуда руки растут. У обсидианов явно из одного очень неприличного места.

7
Олег Дудин

Люди всегда предпочтут купить товар подешевле. Это база.

Но, разумеется, качество товара тоже важно.

6
The Dark Side

Эксперт не такой уж эксперт, если не понимает, что цена Внешних Миров 2 обусловлена наличием игры в геймпассе. Так-то OW2 - это АА игра по бюджету.

5
CaptainCapybara

Тут скорее вопрос соотношения цены/контента. OW2 явно не худшая игра в мире, но ААА проектом, за который не жалко отвалить 70 баксов, его точно не называть. Тоже самое и с какой нибудь Абобой - типичная Б-шка, в которую можно было бы залететь в период, когда больших проектов не выходят. А эти шизы, мало того что решили его за 70 бачей продавать, так еще и выпустили одновременно с Мохаем, ККД2, и АС. Ну гении сидят в Обсидиане, не иначе))

5
Рикочико

Ну такое себе сравнение. Про одну узнали только после релиза, другую хейтили ещё на этапе разработки.

4
