Джейсон Шрайер: Успех Clair Obscur за 40$ и провал The Outer Worlds 2 за 70$ доказал, что игры должны стоить дешевле

На конференции DICE в Лас-Вегасе тысячи разработчиков обсуждали феномен Clair Obscur: Expedition 33. Французская RPG, вышедшая в апреле 2025 года, продалась тиражом более 6 миллионов копий и получила множество наград. При бюджете менее 10 миллионов долларов она выглядит как проекты стоимостью в сотни миллионов и превзошла их по оценкам критиков.
Журналист и отраслевой инсайдер Джейсон Шрайер, освещающий события конференции, выделил главный урок для индустрии: видеоигры должны стоить дешевле. В своем анализе он обращает внимание на ценовую политику Clair Obscur: игра вышла по цене 50 долларов - значительно ниже стандартных 70 долларов для ААА-проектов. Со скидкой в Steam первые покупатели платили всего 40 долларов.
Шрайер напоминает, что индустрия переживает кризис: бюджеты растут, а доходы - нет. При этом переход на цифровую дистрибуцию снизил издержки издателей, а у игроков появился огромный выбор, и они не готовы платить 70 долларов за посредственные проекты. В подтверждение он приводит неудачу игр Obsidian Avowed и The Outer Worlds 2, которые стоили 70 долларов при средних оценках, и успех недорогих хитов вроде Hollow Knight: Silksong (20 долларов).
Из 25 самых кассовых игр 2025 года в Steam, отмечает Шрайер, только девять стоили 70 долларов и выше. Свежий пример - стратегия Mewgenics, продавшаяся тиражом 600 тысяч копий при цене 27 долларов.
Главный вывод Джейсона Шрайера из успеха Clair Obscur: Expedition 33: 70 долларов перестают быть нормой для большинства игр, и индустрии пора пересматривать ценообразование.
Думается мне, The Outer Worlds 2 и за 40 баксов мало кому нужна была, да и за 30 тоже.
Ну, так-то да, но и в абскуру даже если бы мне заплатили 40 за то, что я ее пройду, я бы отказался наяривать)
Не неси бред чел) Это объясняется лишь одной фразой - Аутер Вайлдс просто каловым вышла вот и всё, а на безрыбье и рак рыба.
И игрой года 2027 года становится …. Clair Obscur: Expedition 33
Ну первую за 40 я не купил, а вторую за 70 купил
Думайте
Лох чо
Опять старательно пытаются искать любые причины, обходя очевидное.
а у Силксонга еще меньше цена , но почему то про нее вообще не вспоминают )
Тут скорее всё дело не в дороговизне, а в том, у кого откуда руки растут. У обсидианов явно из одного очень неприличного места.
Люди всегда предпочтут купить товар подешевле. Это база.
Но, разумеется, качество товара тоже важно.
Эксперт не такой уж эксперт, если не понимает, что цена Внешних Миров 2 обусловлена наличием игры в геймпассе. Так-то OW2 - это АА игра по бюджету.
Тут скорее вопрос соотношения цены/контента. OW2 явно не худшая игра в мире, но ААА проектом, за который не жалко отвалить 70 баксов, его точно не называть. Тоже самое и с какой нибудь Абобой - типичная Б-шка, в которую можно было бы залететь в период, когда больших проектов не выходят. А эти шизы, мало того что решили его за 70 бачей продавать, так еще и выпустили одновременно с Мохаем, ККД2, и АС. Ну гении сидят в Обсидиане, не иначе))
Ну такое себе сравнение. Про одну узнали только после релиза, другую хейтили ещё на этапе разработки.