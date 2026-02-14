Джейсон Шрайер: Успех Clair Obscur за 40$ и провал The Outer Worlds 2 за 70$ доказал, что игры должны стоить дешевле

На конференции DICE в Лас-Вегасе тысячи разработчиков обсуждали феномен Clair Obscur: Expedition 33. Французская RPG, вышедшая в апреле 2025 года, продалась тиражом более 6 миллионов копий и получила множество наград. При бюджете менее 10 миллионов долларов она выглядит как проекты стоимостью в сотни миллионов и превзошла их по оценкам критиков.

Журналист и отраслевой инсайдер Джейсон Шрайер, освещающий события конференции, выделил главный урок для индустрии: видеоигры должны стоить дешевле. В своем анализе он обращает внимание на ценовую политику Clair Obscur: игра вышла по цене 50 долларов - значительно ниже стандартных 70 долларов для ААА-проектов. Со скидкой в Steam первые покупатели платили всего 40 долларов.

Шрайер напоминает, что индустрия переживает кризис: бюджеты растут, а доходы - нет. При этом переход на цифровую дистрибуцию снизил издержки издателей, а у игроков появился огромный выбор, и они не готовы платить 70 долларов за посредственные проекты. В подтверждение он приводит неудачу игр Obsidian Avowed и The Outer Worlds 2, которые стоили 70 долларов при средних оценках, и успех недорогих хитов вроде Hollow Knight: Silksong (20 долларов).

Из 25 самых кассовых игр 2025 года в Steam, отмечает Шрайер, только девять стоили 70 долларов и выше. Свежий пример - стратегия Mewgenics, продавшаяся тиражом 600 тысяч копий при цене 27 долларов.

Главный вывод Джейсона Шрайера из успеха Clair Obscur: Expedition 33: 70 долларов перестают быть нормой для большинства игр, и индустрии пора пересматривать ценообразование.