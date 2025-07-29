Дженнифер Инглиш назвала работу над Clair Obscur одной из "самых эмоционально сложных" в карьере

Актриса Дженнифер Инглиш, сыгравшая загадочную Шэдоухарт в Baldur's Gate 3 и Маэль в Clair Obscur: Expedition 33, рассказала об одном из самых душераздирающих моментов в своей карьере - и случилось это не в Фаэруне, а в сюрреалистичном мире Clair Obscur, новой JRPG от Sandfall Interactive.

Ниже сюжетные спойлеры ко второму акту Clair Obscur: Expeditions 33.

В интервью каналу Fall Damage Инглиш особо отметил сцену из второго акта, где ее героиня Маэль тихо прощается с Гюставом во время погребения у Забытого поля битвы и ее эмоциональные реплики во время нее:

Мы никогда не знали, был ли ты моим братом или моим отцом. Но для меня ты был и тем, и другим. Лучшим братом и отцом в моей жизни, - произносит Маэль в одной из самых трогательных сцен игры.

"Это была одна из самых тяжелых сцен, в которых я когда-либо снималась", - призналась актриса. По ее словам, этот горестный момент - и другие подобные ему в игре - стал для нее "одними из самых сложных и эмоциональных переживаний" за всю ее профессиональную карьеру.

Отдельно Дженнифер отметила и работу ведущей сценаристки Дженнифер Сведберг-Йен и главного режиссера игры Гийома Броша:

Сценарий, который писала Дженнифер, великолепен. Для меня работа с ней и Гийомом была... «поцелуем шеф-повара». Мне так нравилось работать над этой игрой, а играть в нее сейчас, как игрок, - это что-то такое волшебное и особенное. Музыка, арт, сражения, монстры... все на высшем уровне. Надеюсь, и актерская игра тоже.

В своем интервью она также упомянула о сценах между Маэль и Версо, которые тоже оставили после себя эмоциональные шрамы:

Я обожаю своих товарищей по актерскому составу. Сцены Маэль с Версо были одними из самых душераздирающих, которые мне когда-либо приходилось делать, и я просто горжусь этой работой и всеми, кто в ней принимал участие.