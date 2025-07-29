Дженнифер Инглиш назвала работу над Clair Obscur одной из "самых эмоционально сложных" в карьере

Актриса Дженнифер Инглиш, сыгравшая загадочную Шэдоухарт в Baldur's Gate 3 и Маэль в Clair Obscur: Expedition 33, рассказала об одном из самых душераздирающих моментов в своей карьере - и случилось это не в Фаэруне, а в сюрреалистичном мире Clair Obscur, новой JRPG от Sandfall Interactive.
Ниже сюжетные спойлеры ко второму акту Clair Obscur: Expeditions 33.
В интервью каналу Fall Damage Инглиш особо отметил сцену из второго акта, где ее героиня Маэль тихо прощается с Гюставом во время погребения у Забытого поля битвы и ее эмоциональные реплики во время нее:
Мы никогда не знали, был ли ты моим братом или моим отцом. Но для меня ты был и тем, и другим. Лучшим братом и отцом в моей жизни, - произносит Маэль в одной из самых трогательных сцен игры.
"Это была одна из самых тяжелых сцен, в которых я когда-либо снималась", - призналась актриса. По ее словам, этот горестный момент - и другие подобные ему в игре - стал для нее "одними из самых сложных и эмоциональных переживаний" за всю ее профессиональную карьеру.
Отдельно Дженнифер отметила и работу ведущей сценаристки Дженнифер Сведберг-Йен и главного режиссера игры Гийома Броша:
Сценарий, который писала Дженнифер, великолепен. Для меня работа с ней и Гийомом была... «поцелуем шеф-повара». Мне так нравилось работать над этой игрой, а играть в нее сейчас, как игрок, - это что-то такое волшебное и особенное. Музыка, арт, сражения, монстры... все на высшем уровне. Надеюсь, и актерская игра тоже.
В своем интервью она также упомянула о сценах между Маэль и Версо, которые тоже оставили после себя эмоциональные шрамы:
Я обожаю своих товарищей по актерскому составу. Сцены Маэль с Версо были одними из самых душераздирающих, которые мне когда-либо приходилось делать, и я просто горжусь этой работой и всеми, кто в ней принимал участие.
чет я лично уже подустал от новостей об этой игре... слишком через чур их много
чересчу́р
да кому не плевать!!!
в век когда все нормальное кино повыпускали в 90 и 00 нашла чем хвастатся.
Это конечно замечательно! Но, DLC то хоть будя?
нет
Нет?
Это опять ее мерзкий голос в этой игре слышать?... Тьфу.
Актриса отыграла эмоцию по сценарию вот это новость. Её работа буквально в этом и заключается. Сцена душераздирающая ровно до момента когда выясняется что весь сюжет это шиза одной семейки и все жертвы бессмысленны. Рассказывать как тяжело было плакать за деньги это конечно мощный пиар ход. Наверное на озвучке Шэдоухарт она вообще в кому впадала от натуги.
Дженифер отлично отыграла своего персонажа. На западных форумах даже распространено такое мнение, что игра о многом выстрелила благодаря ей - многие чисто из любопытства шли играть, когда узнавали, что в главной роли Шэдоухарт из Балдурс Гейт 3.
А в какой карьере? Актрисы для игрушек?
слишком много новостей от этих товарищей