Экс-глава PlayStation советовал не называть Clair Obscur: Expedition 33 пошаговой RPG - это могло отпугнуть игроков

Бывший руководитель PlayStation Сюхей Ёсида признался, что во время разработки Clair Obscur: Expedition 33 советовал создателям игры не делать акцент на ее пошаговой боевой системе. По его мнению, само определение «пошаговая RPG» в тот момент могло отпугнуть значительную часть аудитории.

Ёсида рассказал об этом во время выступления на фестивале Busan Indie Connect Festival 2026. Он познакомился с Expedition 33 примерно за два года до релиза и высоко оценил проект, но сомневался, что игроки заинтересуются классической формулой пошаговой JRPG.

По словам бывшего главы PlayStation, в то время жанр считался не самым модным. Популярность игр с более динамичными боями создавала впечатление, что аудитория предпочитает экшен. Поэтому Ёсида предложил издателю Kepler Interactive продвигать игру иначе.

Разработчики прислушались к совету и стали использовать формулировку «реактивные пошаговые сражения», подчеркивая сочетание пошаговой системы с действиями в реальном времени.

При этом сам Ёсида признавал, что боевая система Expedition 33 ему очень понравилась. В ней он увидел сходство с The Legend of Dragoon — культовой RPG для первой PlayStation, продюсером которой он был.

История показала, что опасения оказались напрасными. После выхода в 2025 году Clair Obscur: Expedition 33 получила огромную популярность и признание критиков, а также собрала рекордное количество наград «Игра года».