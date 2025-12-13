Эксклюзивное издание Clair Obscur: Expedition 33 Mirror Edition появилось в продаже на Amazon

Проект Clair Obscur: Expedition 33 получил новое физическое издание под названием Mirror Edition, которое уже доступно для покупки. Данная версия распространяется эксклюзивно через торговую площадку Amazon по цене 59,99 долларов.

В состав Mirror Edition, помимо самого диска с игрой, входят несколько приятных бонусов для коллекционеров. Покупатели получат эксклюзивный стилбук с изображениями персонажей Версо и Алисии, а также специальную внешнюю упаковку. Особый интерес для фанатов представляют коллекционные карты. Всего в серии их насчитывается десять штук, но в комплекте с каждой копией игры идут лишь три случайные карточки. На странице товара в магазине на данный момент продемонстрированы только варианты с героями Гюставом, Маэль и Люнэ.

Стоит отметить, что Clair Obscur: Expedition 33 получила крайне положительные отзывы от профильной прессы и игроков. Критики высоко оценили проект за творческий подход к пошаговой боевой системе и впечатляющий визуальный стиль, сравнивая игру с лучшими классическими и современными представителями жанра RPG. Обозреватели отмечают искренность повествования, затрагивающего темы смертности и горя, а также великолепную игру актерского состава, что позволяет называть проект настоящей современной классикой.