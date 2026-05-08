Энди Серкис похвалил Clair Obscur: Expedition 33 и заявил, что Голливуд меняет отношение к играм

Актёр Энди Серкис, известный по ролям Голлума во «Властелине колец» и Цезаря в «Планете обезьян», высоко оценил Clair Obscur: Expedition 33 и отметил, что индустрия видеоигр постепенно избавляется от предвзятого отношения со стороны Голливуда.

По словам Серкиса, его впечатлили визуальный стиль игры, музыка и эмоциональная история. Актёр признался, что был рад увидеть успех проекта и считает, что современные игры уже давно вышли на уровень полноценного кинематографического опыта.

Серкис также отметил, что раньше многие актёры относились к играм с заметным скепсисом, но теперь ситуация изменилась. По его мнению, молодые исполнители всё чаще хотят участвовать в игровых проектах, а сами игровые технологии становятся важной частью киноиндустрии. Он подчеркнул, что движки, созданные для игр, сегодня активно используют при подготовке масштабных сцен в фильмах — для постановки света, камер и предварительной визуализации.

Актёр не понаслышке знаком с игровой индустрией. Помимо различных проектов по «Властелину колец», он участвовал в создании Heavenly Sword, где выступал не только как актёр, но и как режиссёр захвата движений и сценарист. Благодаря работе над ролями Голлума и Цезаря Серкис стал одним из главных популяризаторов performance capture в кино и играх.

Слова актёра хорошо отражают нынешнюю ситуацию в индустрии. В последние годы в играх всё чаще появляются известные актёры — от Киану Ривза и Идриса Эльбы до Нормана Ридуса и Леа Сейду в проектах Хидео Кодзимы. Одновременно с этим игровые франшизы всё активнее превращаются в фильмы и сериалы: успех The Last of Us и Fallout только усилил интерес крупных студий к игровым адаптациям.