Ещё 3 награды в копилку - Clair Obscur: Expedition 33 названа игрой года по версии Develop:Star Awards 2026

Официально объявлены победители Develop:Star Awards 2026, выбранные самими разработчиками, которые отметили лучшие игры, студии и профессионалов индустрии за прошедший год. Традиционная церемония, проходившая во время Develop:Brighton 2026, отметила лучшие достижения в различных категориях, и Clair Obscur: Expedition 33 стала главным победителем вечера.
Ролевая игра от Sandfall Interactive завоевала три главные награды: «Лучшая игра», «Лучший сюжет» и «Лучший звук», зарекомендовав себя как один из самых высоко оценённых проектов 2026 года.
Ghost of Yōtei от Sucker Punch Productions победила в категории «Лучшее художественное оформление», подчеркнув высокое качество графики. Crimson Desert от Pearl Abyss получила награду за «Лучшие технические инновации» благодаря своему собственному движку Blackspace Engine.
В свою очередь, Sony Interactive Entertainment была удостоена награды «Звезда издательского дела» в знак признания ее работы в качестве издателя, как в сотрудничестве со студиями PlayStation, так и в партнёрстве с внешними разработчиками.
Полный список победителей премии Develop:Star Awards 2026
- Лучшая игра: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший сюжет: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая художественная режиссура: Ghost of Yōtei
- Лучший звук: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая техническая инновация: Crimson Desert
- Лучшая студия: Frontier Developments
- Лучшая независимая студия: Landfall Games и Aggro Crab
- Лучшая мобильная игра: PowerWash Simulator
- Лучший игровой дизайн: Blue Prince
- Лучшая оригинальная интеллектуальная собственность: Peak
- Лучшая игра, находящаяся в разработке: No Man’s Sky
- Лучшая инициатива в области разнообразия (EDI): Limit Break Mentorship
- Лучшая маркетинговая кампания: Dispatch
- Лучшая доступность в игре: Doom: The Dark Ages
- Издательская звезда: Sony Interactive Entertainment
- Премия Develop Star: Ustwo Games
По версии залупки, письки и попки...
Опять это говHо. Может хватит срать?
Да игра века, че уж
Какие невзятые номинации остались?