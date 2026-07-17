Ещё 3 награды в копилку - Clair Obscur: Expedition 33 названа игрой года по версии Develop:Star Awards 2026

Официально объявлены победители Develop:Star Awards 2026, выбранные самими разработчиками, которые отметили лучшие игры, студии и профессионалов индустрии за прошедший год. Традиционная церемония, проходившая во время Develop:Brighton 2026, отметила лучшие достижения в различных категориях, и Clair Obscur: Expedition 33 стала главным победителем вечера.

Ролевая игра от Sandfall Interactive завоевала три главные награды: «Лучшая игра», «Лучший сюжет» и «Лучший звук», зарекомендовав себя как один из самых высоко оценённых проектов 2026 года.

Ghost of Yōtei от Sucker Punch Productions победила в категории «Лучшее художественное оформление», подчеркнув высокое качество графики. Crimson Desert от Pearl Abyss получила награду за «Лучшие технические инновации» благодаря своему собственному движку Blackspace Engine.

В свою очередь, Sony Interactive Entertainment была удостоена награды «Звезда издательского дела» в знак признания ее работы в качестве издателя, как в сотрудничестве со студиями PlayStation, так и в партнёрстве с внешними разработчиками.

Полный список победителей премии Develop:Star Awards 2026