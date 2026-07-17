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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 4 015 оценок

Ещё 3 награды в копилку - Clair Obscur: Expedition 33 названа игрой года по версии Develop:Star Awards 2026

monk70 monk70

Официально объявлены победители Develop:Star Awards 2026, выбранные самими разработчиками, которые отметили лучшие игры, студии и профессионалов индустрии за прошедший год. Традиционная церемония, проходившая во время Develop:Brighton 2026, отметила лучшие достижения в различных категориях, и Clair Obscur: Expedition 33 стала главным победителем вечера.

Ролевая игра от Sandfall Interactive завоевала три главные награды: «Лучшая игра», «Лучший сюжет» и «Лучший звук», зарекомендовав себя как один из самых высоко оценённых проектов 2026 года.

Ghost of Yōtei от Sucker Punch Productions победила в категории «Лучшее художественное оформление», подчеркнув высокое качество графики. Crimson Desert от Pearl Abyss получила награду за «Лучшие технические инновации» благодаря своему собственному движку Blackspace Engine.

Движок Blackspace Engine превзошёл движки от id Software и Guerrilla, завоевав награду за лучшую инновацию

В свою очередь, Sony Interactive Entertainment была удостоена награды «Звезда издательского дела» в знак признания ее работы в качестве издателя, как в сотрудничестве со студиями PlayStation, так и в партнёрстве с внешними разработчиками.

Полный список победителей премии Develop:Star Awards 2026

  • Лучшая игра: Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучший сюжет: Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая художественная режиссура: Ghost of Yōtei
  • Лучший звук: Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая техническая инновация: Crimson Desert
  • Лучшая студия: Frontier Developments
  • Лучшая независимая студия: Landfall Games и Aggro Crab
  • Лучшая мобильная игра: PowerWash Simulator
  • Лучший игровой дизайн: Blue Prince
  • Лучшая оригинальная интеллектуальная собственность: Peak
  • Лучшая игра, находящаяся в разработке: No Man’s Sky
  • Лучшая инициатива в области разнообразия (EDI): Limit Break Mentorship
  • Лучшая маркетинговая кампания: Dispatch
  • Лучшая доступность в игре: Doom: The Dark Ages
  • Издательская звезда: Sony Interactive Entertainment
  • Премия Develop Star: Ustwo Games
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