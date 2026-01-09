Это ставит крест на FSR Redstone - режим производительности DLSS 4.5 в Expedition 33 поражает качеством изображения

Запуск NVIDIA DLSS 4.5 на этой неделе, после традиционной презентации компании на CES, стал ещё одним монументальным шагом для этой технологии.
Теперь, благодаря новому драйверу и обновлению приложения NVIDIA, каждая игра, поддерживающая предыдущие версии этой технологии, может воспользоваться преимуществами модели Transformer второго поколения, чтобы насладиться превосходным качеством изображения, которое часто соответствует или даже превосходит качество, обеспечиваемое нативными разрешениями, как в старых играх, таких как Red Dead Redemption 2, так и в новых играх, таких как популярная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive.
Новое сравнительное видео, опубликованное Bang4BuckPC Gamer на YouTube, демонстрирует лучшую игру года 2025, работающую в нативном разрешении 4K и с NVIDIA DLSS 4.5 в режиме производительности на процессоре AMD Ryzen 9 9950X3D и видеокарте RTX 5090. Видео демонстрирует качество изображения, обеспечиваемое новой версией апскейлера в режиме производительности, который масштабирует изображение с базового разрешения 1080p.
Листва, волосы и мелкие детали в целом выглядят чётче и, в конечном итоге, лучше, чем при нативном разрешении 4K. Хотя отражения выглядят шумными, в основном из-за низкого базового разрешения, трудно не впечатлиться тем, чего может достичь модель Transformer второго поколения в своей первой публичной версии, масштабируя изображение с более низкого базового разрешения.
«Нативное разрешение определённо не стоит таких затрат. Это действительно ставит крест на AMD FSR Redstone», — написал пользователь FrameRateX, выражая мнение, распространённое в сообществе ПК-игроков. AMD определённо предстоит многое наверстать со своим апскейлером, чтобы достичь аналогичного уровня качества.
Впечатляющая модель Transformer второго поколения — лишь одно из улучшений, которые приносит NVIDIA DLSS 4.5. Позже этой весной NVIDIA запустит 6x MFG (Multi-Frame Generation), которая будет генерировать пять кадров для каждого отрисованного кадра, ещё больше повышая FPS и обеспечивая улучшенную плавность в поддерживаемых играх.
Каким образом технология для карт Нвидии ставит крест на технологии для карт АМД?
Просто вбросовый заголовок ради комментов))
Потому что зачем покупать гoвняк от красных, у которых фср как костыль, так ещё и графику режет, когда кто-то в будущем купит нвидию с поддержкой человеческого длсс?
Люди 7900хтх покупали за 100к, АМД сказало - пока, костыль4 на ваших карточках не поддерживает, покупайте 9070хт и то на них фср4 так же через костыль запускается. Годик пройдёт, амуде снова скажет "ну, ваши 9070хт уже тоже устарели, покупайте наши "оригинальное название""
Пока ДЛСС даже не старых карточках поддерживается 20-30 серии, амуде полностью отказалось от 6000, а 7000 уже не получит новых ФСР.
Ага и количество кадров там с новым длсс не становится ниже натива. Тут видимо тоже костыли амуде виноваты.
Единственное, что с DLSS 4.5 выглядит лучше - это значение количества fps в верхней части экрана.
Ну если честно "Redstone" очень пустой пока что вышел.
Главное, что бы конкуренция была и тогда буду что-то делать.
(любители АМД и Интела меня в свой разборки не записывать)
"Хотя отражения выглядят шумными" Так установи ультра плюс, включи ray reconstruction деноизер, параметры рефлексов на максимум. Это скорее всего из-за того что в игре минималки стоят на анриле из коробки, как обычно при максимальном пресете в самой игре, ну оно и понятно большинство нищуков не готовы пока даже к базовому люмену, даже сам факт его включения, не то что более высокая гибкая его настройка вызывает тряску.
"M/L" не работает с rr, так как он остался на 1 версии трансформера, это для rtx 60)
Вау
чувак забыл выключить мод на жопу
Ну если 5090 в 4к вывозит только 70 кадров, о чем тут можно говорить. А теперь пора поглядеть на народных процессорах, а не на мажорах.