Это ставит крест на FSR Redstone - режим производительности DLSS 4.5 в Expedition 33 поражает качеством изображения

Запуск NVIDIA DLSS 4.5 на этой неделе, после традиционной презентации компании на CES, стал ещё одним монументальным шагом для этой технологии.

Теперь, благодаря новому драйверу и обновлению приложения NVIDIA, каждая игра, поддерживающая предыдущие версии этой технологии, может воспользоваться преимуществами модели Transformer второго поколения, чтобы насладиться превосходным качеством изображения, которое часто соответствует или даже превосходит качество, обеспечиваемое нативными разрешениями, как в старых играх, таких как Red Dead Redemption 2, так и в новых играх, таких как популярная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive.

Новое сравнительное видео, опубликованное Bang4BuckPC Gamer на YouTube, демонстрирует лучшую игру года 2025, работающую в нативном разрешении 4K и с NVIDIA DLSS 4.5 в режиме производительности на процессоре AMD Ryzen 9 9950X3D и видеокарте RTX 5090. Видео демонстрирует качество изображения, обеспечиваемое новой версией апскейлера в режиме производительности, который масштабирует изображение с базового разрешения 1080p.

Листва, волосы и мелкие детали в целом выглядят чётче и, в конечном итоге, лучше, чем при нативном разрешении 4K. Хотя отражения выглядят шумными, в основном из-за низкого базового разрешения, трудно не впечатлиться тем, чего может достичь модель Transformer второго поколения в своей первой публичной версии, масштабируя изображение с более низкого базового разрешения.

«Нативное разрешение определённо не стоит таких затрат. Это действительно ставит крест на AMD FSR Redstone», — написал пользователь FrameRateX, выражая мнение, распространённое в сообществе ПК-игроков. AMD определённо предстоит многое наверстать со своим апскейлером, чтобы достичь аналогичного уровня качества.

Впечатляющая модель Transformer второго поколения — лишь одно из улучшений, которые приносит NVIDIA DLSS 4.5. Позже этой весной NVIDIA запустит 6x MFG (Multi-Frame Generation), которая будет генерировать пять кадров для каждого отрисованного кадра, ещё больше повышая FPS и обеспечивая улучшенную плавность в поддерживаемых играх.