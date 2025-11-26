Евротур "A Painted Symphony" с саундтреком Clair Obscur: Expedition 33 начнется весной 2026 года

Clair Obscur: Expedition 33 — не только игра, получившая наибольшее количество номинаций на премию TGA в истории, но и сильный претендент на самую престижную награду года в индустрии, а также бестселлер, который возродил жанр JRPG. Среди главных достоинств, за которые игра получила высокую оценку критиков и зрителей, — оркестровый саундтрек, наполненный хорами и множеством эпических тем.

Более того, в следующем году саундтрек из игры будет звучать вживую по всей Европе, о чем сообщили разработчики Clair Obscur, организаторы концертного тура «A Painted Symphony»

В марте, апреле и мае 2026 года концертный тур посетит несколько европейских столиц и крупных городов, включая Берлин, Париж, Лондон и Брюссель. Предпродажи билетов начнутся уже 2 декабря