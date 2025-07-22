Expedition 33 настолько хороша, что актёр Сорвиголовы Чарли Кокс планирует сыграть в неё после 30-летнего перерыва

Clair Obscur: Expedition 33 несколько месяцев назад произвела фурор во всей игровой индустрии, став важной вехой для недавно созданной студии Sandfall Interactive. С момента выхода игра разошлась миллионными тиражами и завоевала огромную армию поклонников.
Компании Sandfall Interactive удалось привлечь к работе над игрой таких известных актёров, как Энди Сёркис и Чарли Кокс, что ещё больше укрепило её репутацию. Эта ролевая игра настолько популярна, что Кокс недавно выразил к ней интерес.
Чарли Кокс, знаменитый актёр, наиболее известный по работе над сериалом «Сорвиголова», озвучил главного героя Густава в Clair Obscur: Expedition 33. Хотя актёр озвучки неоднократно отмечал, что не был знаком с Густавом или игрой, когда записывал реплики для персонажа, недавно один из фанатов задал вопрос, на который Кокс ответил весьма интересно.
На вопрос о возможной дружбе Эски с Мэттом Мёрдоком Чарли Кокс ответил, что не знаком с персонажем Эски, поскольку никогда не играл в эту игру и мало о ней знал. Однако, поскольку ажиотаж вокруг Clair Obscur: Expedition 33 в 2025 году затмил большинство других игр, он теперь намерен выяснить, в чём причина такого ажиотажа. Он также отметил, что для игры ему понадобится консоль, поскольку у него её пока нет.
Я хочу сыграть в эту игру. Помню, как был в студии и был впечатлён её графикой. Она прошла долгий путь со времён Mario 64, которая, вероятно, была последней игрой, в которую я играл.
Пожалуй, самое интересное в этом ответе то, что Clair Obscur: Expedition 33 — первая игра после Mario 64, которая привлекла внимание актёра. Mario 64 была невероятной игрой и остаётся культовой для индустрии, поэтому тот факт, что Clair Obscur: Expedition 33 может стать такой же важной игрой для Чарли Кокса, сам по себе является огромным достижением.
А что, эта игра реально так хороша? Просто я её ещё не запускал. И у меня есть серьёзные сомнения, что французы могут сделать хорошую РПГ.
Это не просто РПГ, это JRPG. От французов. Со всеми вытекающими последствиями жанра. Линейный сюжет без возможности выбора и отыгрыша, но зато очень сильный в эмоциональном плане.
т.е. он решил после марио 30 лет назад сразу пойти в хардкорную пошаговую экшен боёвку с таймингами и уворотами из дарксоулса? удачи
Но там есть легкий режим. Специально для таких людей. Не каждый хочет посложнее.
зачем консоль когда есть пк
Писать так — неправильно.
Чарли Кокс попал. Что было в реальности: он присутствовал на Q&A-сессии на GalaxyCon, и один из фанатов спросил, могли бы Эскье и Мэтт Мердок стать друзьями. Бедняга понятия не имел, кто такой Эскье, чем закончилась история, даже о сюжетной ветке озвученного им Гюстава имел весьма смутные представления, десять раз повторил, что он вообще-то не геймер (с подтекстом "чего докопались?"), но чтобы совсем уж не расстраивать фаната, сказал, что так и быть, когда-нибудь непременно поиграет в Clair Obscur, вот только шнурки завяжет и консоль где-нибудь найдет. В переводе с дипломатического на общечеловеческий это означает "когда рак на горе свистнет", но фанаты и игровые СМИ ведь слышат только то, что хотят услышать - и вот результат. Сейчас они ему, чего доброго, и консоль подарят.