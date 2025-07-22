Expedition 33 настолько хороша, что актёр Сорвиголовы Чарли Кокс планирует сыграть в неё после 30-летнего перерыва

Clair Obscur: Expedition 33 несколько месяцев назад произвела фурор во всей игровой индустрии, став важной вехой для недавно созданной студии Sandfall Interactive. С момента выхода игра разошлась миллионными тиражами и завоевала огромную армию поклонников.

Компании Sandfall Interactive удалось привлечь к работе над игрой таких известных актёров, как Энди Сёркис и Чарли Кокс, что ещё больше укрепило её репутацию. Эта ролевая игра настолько популярна, что Кокс недавно выразил к ней интерес.

Чарли Кокс, знаменитый актёр, наиболее известный по работе над сериалом «Сорвиголова», озвучил главного героя Густава в Clair Obscur: Expedition 33. Хотя актёр озвучки неоднократно отмечал, что не был знаком с Густавом или игрой, когда записывал реплики для персонажа, недавно один из фанатов задал вопрос, на который Кокс ответил весьма интересно.

На вопрос о возможной дружбе Эски с Мэттом Мёрдоком Чарли Кокс ответил, что не знаком с персонажем Эски, поскольку никогда не играл в эту игру и мало о ней знал. Однако, поскольку ажиотаж вокруг Clair Obscur: Expedition 33 в 2025 году затмил большинство других игр, он теперь намерен выяснить, в чём причина такого ажиотажа. Он также отметил, что для игры ему понадобится консоль, поскольку у него её пока нет.

Я хочу сыграть в эту игру. Помню, как был в студии и был впечатлён её графикой. Она прошла долгий путь со времён Mario 64, которая, вероятно, была последней игрой, в которую я играл.

Пожалуй, самое интересное в этом ответе то, что Clair Obscur: Expedition 33 — первая игра после Mario 64, которая привлекла внимание актёра. Mario 64 была невероятной игрой и остаётся культовой для индустрии, поэтому тот факт, что Clair Obscur: Expedition 33 может стать такой же важной игрой для Чарли Кокса, сам по себе является огромным достижением.