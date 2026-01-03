ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 586 оценок

Expedition 33 заняла 3-е место по количеству побед в номинации Игра года, подвинув Baldur's Gate 3 на 4-е место

monk70 monk70

Clair Obscur: Expedition 33, несомненно, стала определяющей игрой 2025 года. Несмотря на все дискуссии в индустрии и доминирующее выступление на The Game Awards 2025, это была игра, которая появилась из ниоткуда и захватила все внимание в прошедшем году. Игра не только получила награду «Игра года» на The Game Awards, но и стала победителем на Golden Joysticks, а также была выбрана несколькими мировыми СМИ, которые также отдали предпочтение Clair Obscur: Expedition 33.

Пользователь ResetEra Angie выяснил, что Clair Obscur: Expedition 33 получила 291 награду «Игра года» в 2025 году. Это ставит её чуть выше Baldur's Gate 3, которая получила 288 наград. С большим отрывом впереди неё находится The Last of Us Part II с 326 наградами, а ещё дальше с огромным отрывом — Elden Ring с 435 наградами.

Вот полный список из 21 игры, получивших более 100 наград «Игра года»:

  1. Elden Ring (FromSoftware) - 435
  2. The Last of Us Part II (Naughty Dog) - 326
  3. Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive) - 291
  4. Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288
  5. The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) - 281
  6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264
  7. God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263
  8. The Last of Us (Naughty Dog) - 257
  9. The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229
  10. Astro Bot (Team Asobi) - 196
  11. Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog) - 190
  12. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178
  13. Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163
  14. Dragon Age: Inquisition (BioWare) - 139
  15. Death Stranding (Kojima Productions) - 118
  16. God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118
  17. Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) - 115
  18. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114
  19. Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114
  20. Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111
  21. Mass Effect 2 (BioWare) - 102
14
10
Комментарии:  10
ScandalousVaclav

Хороший список. Наглядно показывает уровень деградации игровой индустрии, геймеров и всех современных наград. Mass Effect 2 - каждая награда как орден, выданный за выдающиеся достижения. И первая тройка призеров, увешанные пластмассовыми коронами, картонными медальками и жестяными значками по цене 5 рублей ведро.

5
5uperNova

Да нам то в целом, не холодно, ни жарко от этих наград. Это больше для ЧСВ издателя, но то что, кто-то влиятельный вложился в награды Клэйр Обскур, прям видно невооружённым глазом, как в Elden Ring

2
askazanov

Согласен на все 💯

1
Nunchak
Вот полный список из 21 игры, получивших более 100 наград

Из списка прошёл полностью 4 игры и одну на половину:

lastofus, gta5, lastofus2, ведьмачка3 без патчей прошёл на выходе, elden ring до города дракошей посреди.

Всё остальное величие из списка бесплатно играть не буду. И никогда не буду перепроходить те четыре "шедевра" что прошёл.

4
5uperNova

Чёт странный список, всегда думал что RDR2 забрал больше наград чем Ведьмак 3, а оно вот что..

2
HuskyRescue

У РДР 2 много наград ремейк бога войны поотжимал. Как первая ластуха у ГТА 5 в свое время

Майкл Скотт HuskyRescue

Одним словом сонего*но денег как всегда продажным журна*люшкам занесла

Илья Матецкий

3 января... а эти всё пиарят свою шизофрению:| Всё, кончился 2025 год, остановитесь демоны, каждый день про номинации писать

Tank5553

Я и забыл что Элден столько наград собрал.