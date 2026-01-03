Expedition 33 заняла 3-е место по количеству побед в номинации Игра года, подвинув Baldur's Gate 3 на 4-е место

Clair Obscur: Expedition 33, несомненно, стала определяющей игрой 2025 года. Несмотря на все дискуссии в индустрии и доминирующее выступление на The Game Awards 2025, это была игра, которая появилась из ниоткуда и захватила все внимание в прошедшем году. Игра не только получила награду «Игра года» на The Game Awards, но и стала победителем на Golden Joysticks, а также была выбрана несколькими мировыми СМИ, которые также отдали предпочтение Clair Obscur: Expedition 33.
Пользователь ResetEra Angie выяснил, что Clair Obscur: Expedition 33 получила 291 награду «Игра года» в 2025 году. Это ставит её чуть выше Baldur's Gate 3, которая получила 288 наград. С большим отрывом впереди неё находится The Last of Us Part II с 326 наградами, а ещё дальше с огромным отрывом — Elden Ring с 435 наградами.
Вот полный список из 21 игры, получивших более 100 наград «Игра года»:
- Elden Ring (FromSoftware) - 435
- The Last of Us Part II (Naughty Dog) - 326
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive) - 291
- Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) - 281
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264
- God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263
- The Last of Us (Naughty Dog) - 257
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229
- Astro Bot (Team Asobi) - 196
- Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog) - 190
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178
- Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163
- Dragon Age: Inquisition (BioWare) - 139
- Death Stranding (Kojima Productions) - 118
- God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118
- Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) - 115
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114
- Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114
- Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111
- Mass Effect 2 (BioWare) - 102
Хороший список. Наглядно показывает уровень деградации игровой индустрии, геймеров и всех современных наград. Mass Effect 2 - каждая награда как орден, выданный за выдающиеся достижения. И первая тройка призеров, увешанные пластмассовыми коронами, картонными медальками и жестяными значками по цене 5 рублей ведро.
Да нам то в целом, не холодно, ни жарко от этих наград. Это больше для ЧСВ издателя, но то что, кто-то влиятельный вложился в награды Клэйр Обскур, прям видно невооружённым глазом, как в Elden Ring
Согласен на все 💯
Согласен на все 💯
Из списка прошёл полностью 4 игры и одну на половину:
lastofus, gta5, lastofus2, ведьмачка3 без патчей прошёл на выходе, elden ring до города дракошей посреди.
Всё остальное величие из списка бесплатно играть не буду. И никогда не буду перепроходить те четыре "шедевра" что прошёл.
Чёт странный список, всегда думал что RDR2 забрал больше наград чем Ведьмак 3, а оно вот что..
У РДР 2 много наград ремейк бога войны поотжимал. Как первая ластуха у ГТА 5 в свое время
Одним словом сонего*но денег как всегда продажным журна*люшкам занесла
3 января... а эти всё пиарят свою шизофрению:| Всё, кончился 2025 год, остановитесь демоны, каждый день про номинации писать
Я и забыл что Элден столько наград собрал.