Expedition 33 заняла 3-е место по количеству побед в номинации Игра года, подвинув Baldur's Gate 3 на 4-е место

Clair Obscur: Expedition 33, несомненно, стала определяющей игрой 2025 года. Несмотря на все дискуссии в индустрии и доминирующее выступление на The Game Awards 2025, это была игра, которая появилась из ниоткуда и захватила все внимание в прошедшем году. Игра не только получила награду «Игра года» на The Game Awards, но и стала победителем на Golden Joysticks, а также была выбрана несколькими мировыми СМИ, которые также отдали предпочтение Clair Obscur: Expedition 33.

Пользователь ResetEra Angie выяснил, что Clair Obscur: Expedition 33 получила 291 награду «Игра года» в 2025 году. Это ставит её чуть выше Baldur's Gate 3, которая получила 288 наград. С большим отрывом впереди неё находится The Last of Us Part II с 326 наградами, а ещё дальше с огромным отрывом — Elden Ring с 435 наградами.

Вот полный список из 21 игры, получивших более 100 наград «Игра года»: