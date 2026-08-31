Фанат показал, как могла бы выглядеть Pokemon с боевой системой Clair Obscur: Expedition 33

Фанатская анимация продемонстрировала неожиданное, но вполне убедительное сочетание Pokemon и боевой системы Clair Obscur: Expedition 33. Ролик BelmontesArt показывает Децидуэя, Чаризарда и Грениндзю, сражающихся с Ультра-Некрозмой.

Вместо привычных пошаговых боёв автор добавил механику парирования и блокирования атак с таймингами, порядок ходов, динамичную камеру и элементы интерфейса, характерные для RPG Sandfall Interactive. При этом сохранились и знакомые особенности Pokémon: некоторые атаки оказываются суперэффективными, а Мегаэволюции Чаризарда X и Y привязаны к соответствующим кнопкам.

По словам BelmontesArt, идея появилась из желания поэкспериментировать с кинематографичностью Clair Obscur: Expedition 33 и совместить её с Pokémon. Для создания ролика использовался Blender, а автор применил изменённые модели персонажей и звуковые эффекты из обеих игр.

Фанатская концепция оказалась неожиданно популярной: видео собрало более 400 тысяч просмотров на YouTube менее чем за неделю. Конечно, официального проекта Pokémon с такой боевой системой не существует, но сама идея показывает, насколько органично некоторые механики Clair Obscur могли бы работать в другой известной RPG.