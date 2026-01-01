Фанат превратил Clair Obscur Expedition 33 в завораживающий HD-2D стиль - и это просто огонь

Французский художник Arunco, взял уже и так невероятно красивую игру Clair Obscur: Expedition 33 и перевёл её в модный HD-2D стиль, который прославился благодаря играм от Square Enix, типа Octopath Traveler и Dragon Quest 3 HD-2D Remake. И результат реально впечатляет.



Фанаты обычно любят выражать свою любовь через косплеи и фан-арты, и поклонников Clair Obscur хватает. Но именно эта пиксельная версия персонажей в HD-2D сразу взорвала соцсети ещё в июне — все были в восторге.

Особенно круто, что боевая система игры напоминает классические JRPG, так что этот стиль идеально вписывается в пошаговый геймплей. Arunco, который фанат пиксель-арта и ретро-игр, признался в интервью Polygon, что до этого не видел фан-арта Clair Obscur в таком стиле, и решил показать, как бы игра выглядела на старой консоли.



Кстати, художник начал рисовать ещё в школе, а потом пять лет учился в японской манга-школе во Франции. Для вдохновения он брал именно Octopath Traveler — неудивительно, ведь эта игра и её сиквел задали тренд HD-2D.



Arunco сказал, что этот стиль — отличный способ обновить старые RPG, не потеряв тот ретро-шарм, который так любят фанаты. И, честно говоря, он мечтает увидеть ремейк Chrono Trigger именно в таком формате.