Фото-режим в Clair Obscur: Expedition 33 случайно "ломал" персонажей и раскрывал закулисье катсцен

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 рассказали о забавных и неожиданных проблемах, с которыми столкнулись при создании фото-режима. Как выяснилось, новая функция позволила игрокам увидеть не только красивые ракурсы, но и то, что обычно остается за пределами кадра — включая весьма странные баги.

В свежем блоге студии Sandfall Interactive старший геймплейный программист Флориан Торрес поделился, что во время тестирования персонажи иногда «деформировались» или буквально распадались на части. В одном случае у Гюстава искажалось лицо, в другом — головы и конечности оказывались не на своих местах. Подобные эффекты возникали из-за особенностей работы моделей вне камеры, когда движок не рассчитывает их отображение полностью.

Однако фото-режим выявил не только технические огрехи. Возможность свободно управлять камерой во время катсцен позволила заглянуть за пределы постановочного кадра. Игроки могут отдалиться и увидеть, как на самом деле «собраны» сцены: персонажи с неестественно вывернутыми позами, скрытые элементы окружения и детали, которые обычно маскируются режиссурой.

По словам разработчиков, фото-режим стал своеобразным окном в закулисье производства — способом буквально разобрать сцену на составляющие и посмотреть, как создается иллюзия целостного мира.

Функция появилась в декабрьском бесплатном обновлении, которое также добавило новое оружие, квесты и босса. Учитывая продолжающийся успех проекта и волну наград, не исключено, что студия готовит и другие крупные апдейты в будущем.