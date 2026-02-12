Фоторежим без фильтров: в Clair Obscur: Expedition 33 нашли забавные "закулисные" аномалии

Разработчики RPG Clair Obscur: Expedition 33 рассказали о неожиданных и порой комичных аномалиях, которые можно обнаружить благодаря фоторежиму, добавленному в конце прошлого года. Этот инструмент позволяет свободно перемещать камеру и буквально заглядывать за пределы привычной постановки кат-сцен.

Старший программист геймплея Флориан Торрес продемонстрировал пример: в обычном ракурсе сцена выглядит драматично и цельно, однако при смене угла обзора персонажи могут оказаться в причудливых позах — с «уходящими под землю» ногами или неестественно вывернутыми конечностями.

Координатор по контролю качества Ная Дальмань отметила, что студия Sandfall Interactive сознательно пошла на риск, отказавшись от жёстких ограничений. По её словам, приоритетом было предоставить игрокам максимальную творческую свободу, даже если это частично разрушает иллюзию.

В блоге также упомянута техническая проблема, из-за которой модели персонажей могли временно деформироваться. Несмотря на возможные исправления, скриншоты с подобными курьёзами уже разошлись по сообществу Steam, где игроки активно делятся своими находками.