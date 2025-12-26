Game Informer назвал лучшие игры 2025 года - победила Clair Obscur: Expedition 33

ЧАТ ИГРЫ
Редакция издания Game Informer опубликовала десятку лучших игр 2025 года. По мнению Game Informer, ушедший год запомнился неожиданными хитами и ярким талантом разработчиков, подарив игрокам один из самых насыщенных и качественных наборов проектов за последнее время. Возглавили рейтинг Clair Obscur: Expedition 33, Hades 2 и Ghost of Yotei. Примечательно, что Death Stranding 2 даже не попала в топ-10.

В списке также отмечены долгожданные проекты, такие как Hollow Knight: Silksong, и успешное возрождение классической серии в лице Shinobi: Art of Vengeance. Кооперативное приключение Split Fiction от Hazelight Studios признано лучшей совместной игрой в портфолио студии, предлагающей огромное разнообразие геймплея.

Топ-10 лучших игр 2025 года по версии Game Informer:

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hades 2
  3. Ghost of Yotei
  4. Blue Prince
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Arc Raiders
  7. Kingdom Come: Deliverance 2
  8. Shinobi: Art of Vengeance
  9. The Roottrees Are Dead
  10. Split Fiction
worlock92

победил ИИшный вьiсер, это прям как будто поиграл c chatgpt

2
Угрюмый_Кот

Типичный хейтерок произведения искусства)
ЫЫЫ игра сделана с ЫЫ

Константин335

Ну да, кто бы сомневался

1
MNM 777

А жена панина , уже поздравила разрабов с победой ?