Game Informer назвал лучшие игры 2025 года - победила Clair Obscur: Expedition 33

Редакция издания Game Informer опубликовала десятку лучших игр 2025 года. По мнению Game Informer, ушедший год запомнился неожиданными хитами и ярким талантом разработчиков, подарив игрокам один из самых насыщенных и качественных наборов проектов за последнее время. Возглавили рейтинг Clair Obscur: Expedition 33, Hades 2 и Ghost of Yotei. Примечательно, что Death Stranding 2 даже не попала в топ-10.

В списке также отмечены долгожданные проекты, такие как Hollow Knight: Silksong, и успешное возрождение классической серии в лице Shinobi: Art of Vengeance. Кооперативное приключение Split Fiction от Hazelight Studios признано лучшей совместной игрой в портфолио студии, предлагающей огромное разнообразие геймплея.

Топ-10 лучших игр 2025 года по версии Game Informer: