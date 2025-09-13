GamesVoice показала дневник локализации Clair Obscur: Expedition 33 - знакомство с актёрами и процессом озвучки

Студия GamesVoice продолжает делиться подробностями локализации RPG Clair Obscur: Expedition 33. В свежем дневнике разработчики приоткрыли завесу над одним из самых важных аспектов проекта — актёрским составом. Ведь именно правильный подбор голосов задаёт тон всему повествованию и позволяет игрокам прочувствовать атмосферу приключения.
В ролике зрителям представили артистов, которые подарили голоса ключевым героям: Ренуару, Гюставу и Маэль. Это лишь часть команды, но даже этого достаточно, чтобы оценить подход студии к кастингу. Игроков ждут живые и эмоциональные интонации, которые подчеркнут характер персонажей и сделают их ещё ближе аудитории.
Что касается производственного процесса, работа идёт полным ходом. Почти завершена запись всех журналов экспедиций и большинства второстепенных ролей. Сейчас внимание команды сосредоточено на ключевых персонажах. Официальных сроков релиза локализации GamesVoice пока не называет, однако в дневнике звучит осторожный оптимистичный прогноз на релиз озвучки в этом году.
Ждём.
Компиляции шейдеров
Че, не вывозит твое ведрышко, братиш?
Года через 3
Озвучить 3 с половиной предложения , щас все пройдут ен и никто больше возвращаться не будет, нг+ уж точно , там такие скучные однообразные локации ппц ,что второй раз проходить желания никакого не будет
тебе либо 11 лет либо ты скипал все ролики и диалоги либо не играл)
Футболка у девчули огонь, как и озвучка.
О, доминаторша
Ну хоть ктото переводит. Уважаю. А то у некоторых разработчиков/издателей наблюдается серьезная локализационная импотенция.
это не импотенция прост, у кого бюджета на дубляж хватает те и переводят.
Выше я имел ввиду локализацию в общем. Некоторые даже субтитры не делают. Понятно что озвучка в разы дороже.