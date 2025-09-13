ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
GamesVoice показала дневник локализации Clair Obscur: Expedition 33 - знакомство с актёрами и процессом озвучки

Студия GamesVoice продолжает делиться подробностями локализации RPG Clair Obscur: Expedition 33. В свежем дневнике разработчики приоткрыли завесу над одним из самых важных аспектов проекта — актёрским составом. Ведь именно правильный подбор голосов задаёт тон всему повествованию и позволяет игрокам прочувствовать атмосферу приключения.

В ролике зрителям представили артистов, которые подарили голоса ключевым героям: Ренуару, Гюставу и Маэль. Это лишь часть команды, но даже этого достаточно, чтобы оценить подход студии к кастингу. Игроков ждут живые и эмоциональные интонации, которые подчеркнут характер персонажей и сделают их ещё ближе аудитории.

Что касается производственного процесса, работа идёт полным ходом. Почти завершена запись всех журналов экспедиций и большинства второстепенных ролей. Сейчас внимание команды сосредоточено на ключевых персонажах. Официальных сроков релиза локализации GamesVoice пока не называет, однако в дневнике звучит осторожный оптимистичный прогноз на релиз озвучки в этом году.

Иваныч из Тулы

Ждём.

Nick1906

Компиляции шейдеров

Pahant0Ss Nick1906

Че, не вывозит твое ведрышко, братиш?

Barred

Года через 3

ZloyKot007

Озвучить 3 с половиной предложения , щас все пройдут ен и никто больше возвращаться не будет, нг+ уж точно , там такие скучные однообразные локации ппц ,что второй раз проходить желания никакого не будет

Ekaterina2009

тебе либо 11 лет либо ты скипал все ролики и диалоги либо не играл)

F0XDIE

Футболка у девчули огонь, как и озвучка.

Блоха В Сарафане

О, доминаторша

yariko ookami

Ну хоть ктото переводит. Уважаю. А то у некоторых разработчиков/издателей наблюдается серьезная локализационная импотенция.

poterr

это не импотенция прост, у кого бюджета на дубляж хватает те и переводят.

yariko ookami poterr

Выше я имел ввиду локализацию в общем. Некоторые даже субтитры не делают. Понятно что озвучка в разы дороже.