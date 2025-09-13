GamesVoice показала дневник локализации Clair Obscur: Expedition 33 - знакомство с актёрами и процессом озвучки

Студия GamesVoice продолжает делиться подробностями локализации RPG Clair Obscur: Expedition 33. В свежем дневнике разработчики приоткрыли завесу над одним из самых важных аспектов проекта — актёрским составом. Ведь именно правильный подбор голосов задаёт тон всему повествованию и позволяет игрокам прочувствовать атмосферу приключения.

В ролике зрителям представили артистов, которые подарили голоса ключевым героям: Ренуару, Гюставу и Маэль. Это лишь часть команды, но даже этого достаточно, чтобы оценить подход студии к кастингу. Игроков ждут живые и эмоциональные интонации, которые подчеркнут характер персонажей и сделают их ещё ближе аудитории.

Что касается производственного процесса, работа идёт полным ходом. Почти завершена запись всех журналов экспедиций и большинства второстепенных ролей. Сейчас внимание команды сосредоточено на ключевых персонажах. Официальных сроков релиза локализации GamesVoice пока не называет, однако в дневнике звучит осторожный оптимистичный прогноз на релиз озвучки в этом году.