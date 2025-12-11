GamesVoice посетит Comic Con Игромир; студия поделилась планами касательно озвучки Clair Obscur: Expedition 33

Студия GamesVoice объявила, что примет участие в обновлённой выставке Comic Con Игромир, которая пройдёт в Москве с 12 по 14 декабря.
Команда готовится к плотному общению с посетителями и обсуждению всего, что касается озвучания игр. Судя по всему, появятся новые подробности касательно озвучек, которые находятся в разработке у GamesVoice.
Так же студия уточнила своими планы по Clair Obscur: Expedition 33: пролог пока решили не публиковать, однако если игра победит в главной номинации The Game Awards, то студия выпустит ролик посвящённый голосу Люнэ.
Ради бога, пусть работают, мб, кому-то это реально надо.
По-моему, оригинал гораздо лучше. Их переведенные каверы показались мне абсолютно бездушными, а голос Гюстава совсем плоский, будто любителя на роль позвали.
о, молоцы неужели поняли что выбираться в свет себя показать на других посмотреть полезно?))