Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 455 оценок

GamesVoice посетит Comic Con Игромир; студия поделилась планами касательно озвучки Clair Obscur: Expedition 33

Студия GamesVoice объявила, что примет участие в обновлённой выставке Comic Con Игромир, которая пройдёт в Москве с 12 по 14 декабря.

Команда готовится к плотному общению с посетителями и обсуждению всего, что касается озвучания игр. Судя по всему, появятся новые подробности касательно озвучек, которые находятся в разработке у GamesVoice.

Так же студия уточнила своими планы по Clair Obscur: Expedition 33: пролог пока решили не публиковать, однако если игра победит в главной номинации The Game Awards, то студия выпустит ролик посвящённый голосу Люнэ.

Offn

Ради бога, пусть работают, мб, кому-то это реально надо.

По-моему, оригинал гораздо лучше. Их переведенные каверы показались мне абсолютно бездушными, а голос Гюстава совсем плоский, будто любителя на роль позвали.

1
о, молоцы неужели поняли что выбираться в свет себя показать на других посмотреть полезно?))