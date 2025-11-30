GamesVoice представила второй дневник разработки русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

Студия локализации GamesVoice выпустила второй дневник разработки, посвящённый русской озвучке игры Clair Obscur: Expedition 33. В новой публикации представлены исполнители, которым достались роли ключевых персонажей проекта - Сиэль, Люнэ, Эскье и Версо.
Как отмечают локализаторы, выбор некоторых актёров был очевидным и занял считанные секунды, в то время как для других персонажей команда вела поиск на протяжении нескольких месяцев. Предварительные результаты работы уже готовы, и студия готова представить их игрокам.
В настоящее время производство озвучки выходит на финальную стадию. По словам разработчиков, начались самые ответственные недели работы, в ходе которых команда проверяет соответствие всех реплик и корректность их интеграции в игровой процесс.
Студия также анонсировала продолжение сбора средств на радиостанцию в Grand Theft Auto: San Andreas, призвав сообщество поддержать проект. Каждый желающий может ускорить процесс разработки, сделав добровольный взнос через краудфандинговую платформу.
Где джедай обновп, обещанный в ноябре?
Не задавайте глупых вопросов. Эти бракоделы на него озвучку вообще делали абы как. После сборов больше года втирали "уже вот-вот все готово", а в итоге выпустили недоделку.
Эти ребята только бабло умеют хорошо собирать.
Ну, ждём с нетерпением. Этой отличной игре жизненно необходима прекрасная русская озвучка, чтоб по настоящему насладиться игрой. Оригинал никогда не может быть лучше, чем русская версия от GamesVoice, кто бы что ни говорил. Точка.
Шикарно. На НГ обязательно игру возьму.
Послушал. Вообще голоса не подходят
Согласен! Похожи голоса на ту русскую озвучку от ИИ что есть в сети. Ну тут хоть все внятно говорят)))
К стати, а ктото реально ждет русскую озвучку? Ведь игре уже полгода и есть не так уж плоха ИИшная русская озвучка. Тут ждать смысла не было
достали уже с этим реально перевод игры будут делать года 2 минимум а на станции уже сеййчас им подавай при этом про остальные игры что там с ними тишина полная
GamesVoice красавчики. Прекрасные актеры, прекрасные голоса. Очень жду озвучку, как раз на зимней распродаже возьму игру.