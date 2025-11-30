ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 410 оценок

GamesVoice представила второй дневник разработки русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

AceTheKing AceTheKing

Студия локализации GamesVoice выпустила второй дневник разработки, посвящённый русской озвучке игры Clair Obscur: Expedition 33. В новой публикации представлены исполнители, которым достались роли ключевых персонажей проекта - Сиэль, Люнэ, Эскье и Версо.

Как отмечают локализаторы, выбор некоторых актёров был очевидным и занял считанные секунды, в то время как для других персонажей команда вела поиск на протяжении нескольких месяцев. Предварительные результаты работы уже готовы, и студия готова представить их игрокам.

В настоящее время производство озвучки выходит на финальную стадию. По словам разработчиков, начались самые ответственные недели работы, в ходе которых команда проверяет соответствие всех реплик и корректность их интеграции в игровой процесс.

Студия также анонсировала продолжение сбора средств на радиостанцию в Grand Theft Auto: San Andreas, призвав сообщество поддержать проект. Каждый желающий может ускорить процесс разработки, сделав добровольный взнос через краудфандинговую платформу.

15
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Abarmot90

Где джедай обновп, обещанный в ноябре?

4
erkins007

Не задавайте глупых вопросов. Эти бракоделы на него озвучку вообще делали абы как. После сборов больше года втирали "уже вот-вот все готово", а в итоге выпустили недоделку.

Эти ребята только бабло умеют хорошо собирать.

3
Janekste

Ну, ждём с нетерпением. Этой отличной игре жизненно необходима прекрасная русская озвучка, чтоб по настоящему насладиться игрой. Оригинал никогда не может быть лучше, чем русская версия от GamesVoice, кто бы что ни говорил. Точка.

3
Кей Овальд

Шикарно. На НГ обязательно игру возьму.

2
Угрюмый_Кот

Послушал. Вообще голоса не подходят

1
Sasha12345789

Согласен! Похожи голоса на ту русскую озвучку от ИИ что есть в сети. Ну тут хоть все внятно говорят)))

К стати, а ктото реально ждет русскую озвучку? Ведь игре уже полгода и есть не так уж плоха ИИшная русская озвучка. Тут ждать смысла не было

1
Punisher1

Студия также анонсировала продолжение сбора средств на радиостанцию в Grand Theft Auto: San достали уже с этим реально перевод игры будут делать года 2 минимум а на станции уже сеййчас им подавай при этом про остальные игры что там с ними тишина полная

Fiesta02

GamesVoice красавчики. Прекрасные актеры, прекрасные голоса. Очень жду озвучку, как раз на зимней распродаже возьму игру.