GamesVoice представила второй дневник разработки русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

Студия локализации GamesVoice выпустила второй дневник разработки, посвящённый русской озвучке игры Clair Obscur: Expedition 33. В новой публикации представлены исполнители, которым достались роли ключевых персонажей проекта - Сиэль, Люнэ, Эскье и Версо.

Как отмечают локализаторы, выбор некоторых актёров был очевидным и занял считанные секунды, в то время как для других персонажей команда вела поиск на протяжении нескольких месяцев. Предварительные результаты работы уже готовы, и студия готова представить их игрокам.

В настоящее время производство озвучки выходит на финальную стадию. По словам разработчиков, начались самые ответственные недели работы, в ходе которых команда проверяет соответствие всех реплик и корректность их интеграции в игровой процесс.

