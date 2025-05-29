GamesVoice собрала необходимую сумму для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

Как стало известно, студии GamesVoice удалось собрать нужную сумму для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33.
Необходимая сумма - 633 тысячи рублей, была собрана за месяц. По словам GamesVoice, студия выбрала для озвучки Clair Obscur: Expedition 33 из-за того, что это потрясающая игра с необычным и сильным повествованием, а её масштабы позволяют выполнить дубляж относительно быстро.
Тем не менее, дата выхода русской озвучки от GamesVoice пока что неизвестна.
Вот тут тот случай когда лучше оригинал
И опять все по новой. Лучше оригинал. В ассасина надо играть на японском, атмосфера и так далее. Лично мне, плевать на сколько прекрасная озвучка ( я допускаю, что да) если есть возможность играть с русской озвучкой ( тем более студия озвучки себя зарекомендовала) я буду играть с русской и хочу русскую озвучку
Как хорошо, что никто не отнимает у вас такую возможность.
играй тогда и с субтитрами французами для полного погружения жи есть
играл с французской озвучкой. лично мне кажется, что с другими озвучками атмосфера теряется сильно
Не, Английская шикарна!
Да согласен. Англ какая то бездушая
Ну так не играй с другими озвучками, я лично жду русскую, потому что так как минимум удобнее, не надо пялиться на субтитры
Там диалоги на английском на уровне 5 класса общеобразовательной школы.
На французком поприятнее звучит. https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8
Ужас, только испортят игру(( тот, кто хочет получить реальный кайф и эмоции - играйте с английскими или французскими диалогами! Очень советую!
Кто исправить озвучку лол. Иди проспись.
Тебя никто не заставляет играть на русском верно?
У тебя никто не забирает оригинал верно?
Так вопрос как русская озвучка испортить игру? Что за бред ты написал?
Да таких душнил полно, есть еще хуже, пишут мол, учите английский, что бы на субтитры не отвлекаться
Русские не умеют делать дубляж, тем более кто то из переулка. А так конечно никто не запрещает проходить игры и смотреть фильмы в дубляже, но потом не говорите что это гов..
Есть отличная нейро озвучка, её достаточно, а эти пока родят про неё все забудут.
Им прийдется постараться, хз как там французская озвучка, но английская очень качественная.
Шикарно, жду.
прошел неделю назад и больше не во что играть сука...
Думь
Играть то есть во что, нормального нет...
Так вы бы на пару с Саня 21 чем полезным бы занялись, глядишь и пережор бы на игры прошел.
633 тысячи рублей
НА СВО БЫ НУЖНЕЕ ПОШЛИ))))))))))))))
И оригинальная озвучка лучше чем ваша дерьмище)
Вот бы еще каверы на песни сделали, там текст отлично дополняет происходящее на экране, но сложно будет сделать их на уровне оригинала