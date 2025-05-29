GamesVoice собрала необходимую сумму для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

Как стало известно, студии GamesVoice удалось собрать нужную сумму для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33.

Необходимая сумма - 633 тысячи рублей, была собрана за месяц. По словам GamesVoice, студия выбрала для озвучки Clair Obscur: Expedition 33 из-за того, что это потрясающая игра с необычным и сильным повествованием, а её масштабы позволяют выполнить дубляж относительно быстро.

Тем не менее, дата выхода русской озвучки от GamesVoice пока что неизвестна.