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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 1 914 оценок

GamesVoice собрала необходимую сумму для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, студии GamesVoice удалось собрать нужную сумму для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33.

Необходимая сумма - 633 тысячи рублей, была собрана за месяц. По словам GamesVoice, студия выбрала для озвучки Clair Obscur: Expedition 33 из-за того, что это потрясающая игра с необычным и сильным повествованием, а её масштабы позволяют выполнить дубляж относительно быстро.

Тем не менее, дата выхода русской озвучки от GamesVoice пока что неизвестна.

47
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
erkins007

Вот тут тот случай когда лучше оригинал

35
Scerkrou7

И опять все по новой. Лучше оригинал. В ассасина надо играть на японском, атмосфера и так далее. Лично мне, плевать на сколько прекрасная озвучка ( я допускаю, что да) если есть возможность играть с русской озвучкой ( тем более студия озвучки себя зарекомендовала) я буду играть с русской и хочу русскую озвучку

33
Tiger Goose

Как хорошо, что никто не отнимает у вас такую возможность.

6
Аналиус

играй тогда и с субтитрами французами для полного погружения жи есть

2
FlyRazer

играл с французской озвучкой. лично мне кажется, что с другими озвучками атмосфера теряется сильно

20
Alex Energy

Не, Английская шикарна!

7
caliskan

Да согласен. Англ какая то бездушая

2
Carissa7517

Ну так не играй с другими озвучками, я лично жду русскую, потому что так как минимум удобнее, не надо пялиться на субтитры

Bigozerki

Там диалоги на английском на уровне 5 класса общеобразовательной школы.

15
CraftyUrwen

На французком поприятнее звучит. https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8

Alex Energy

Ужас, только испортят игру(( тот, кто хочет получить реальный кайф и эмоции - играйте с английскими или французскими диалогами! Очень советую!

15
Peter t

Кто исправить озвучку лол. Иди проспись.

Тебя никто не заставляет играть на русском верно?

У тебя никто не забирает оригинал верно?

Так вопрос как русская озвучка испортить игру? Что за бред ты написал?

3
Carissa7517 Peter t

Да таких душнил полно, есть еще хуже, пишут мол, учите английский, что бы на субтитры не отвлекаться

Alex Energy Peter t

Русские не умеют делать дубляж, тем более кто то из переулка. А так конечно никто не запрещает проходить игры и смотреть фильмы в дубляже, но потом не говорите что это гов..

DezkQ

Есть отличная нейро озвучка, её достаточно, а эти пока родят про неё все забудут.

12
Deathdoor

Им прийдется постараться, хз как там французская озвучка, но английская очень качественная.

11
Кей Овальд

Шикарно, жду.

7
Саня 21

прошел неделю назад и больше не во что играть сука...

6
Dimitriy S

Думь

2
Raphtallia

Играть то есть во что, нормального нет...

4
YummyBayard Raphtallia

Так вы бы на пару с Саня 21 чем полезным бы занялись, глядишь и пережор бы на игры прошел.

1
BearishQuerido

633 тысячи рублей
НА СВО БЫ НУЖНЕЕ ПОШЛИ))))))))))))))
И оригинальная озвучка лучше чем ваша дерьмище)

2
caliskan

Вот бы еще каверы на песни сделали, там текст отлично дополняет происходящее на экране, но сложно будет сделать их на уровне оригинала

1
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