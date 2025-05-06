GamesVoice собрала уже половину от нужной суммы для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

Студия GamesVoice сообщила о том, что ей удалось собрать уже больше половины от необходимой суммы для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33.

На данный момент собрано уже свыше 333 тысяч рублей из необходимых 633 тысяч. Ранее студия заявила о том, что масштабы игры позволяют озвучить её относительно быстро, однако сколько именно времени на это понадобится - на данный момент неизвестно.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.