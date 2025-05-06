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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 1 050 оценок

GamesVoice собрала уже половину от нужной суммы для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

AceTheKing AceTheKing

Студия GamesVoice сообщила о том, что ей удалось собрать уже больше половины от необходимой суммы для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33.

На данный момент собрано уже свыше 333 тысяч рублей из необходимых 633 тысяч. Ранее студия заявила о том, что масштабы игры позволяют озвучить её относительно быстро, однако сколько именно времени на это понадобится - на данный момент неизвестно.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.

7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
WithoutFear

Не сильно понимаю сбор именно на эту игру. Ориг озвучка выше всяких похвал и эмоции и голос, как бы хороши не были наши , но они не смогут передать химию актеров. Я получил массу эмоций от именно оригинальной озвучки.

9
создатель русского репа

бейсед хейтерок всего русского

7
maximus388

Сейчас собирают на все подряд популярное. Если завтра завирусится симулятор экскаватора, то и на его локализацию сбор откроют. Еще лучше, если он не будет доступен в ру-регионе, тогда вообще бинго -- радостно скачавшие бесплатно отблагодарят хотя бы команду толмачей.
Опять же, выйдет эта озвучка еще нескоро, в лучшем случае через год, то есть те кто купил недавно и прошел особо в ней не нуждаются.

4
WithoutFear maximus388

Согласен с тобой.

1
AndralStormborn

Смысл сбора - нажиться на необразованных лохах, вот и все.

erkins007

Бабки собирать они умеют хорошо. Доделаные озвучки вовремя выпускать уже хуже умеют.