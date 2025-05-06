GamesVoice собрала уже половину от нужной суммы для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33

Студия GamesVoice сообщила о том, что ей удалось собрать уже больше половины от необходимой суммы для создания русской озвучки Clair Obscur: Expedition 33.
На данный момент собрано уже свыше 333 тысяч рублей из необходимых 633 тысяч. Ранее студия заявила о том, что масштабы игры позволяют озвучить её относительно быстро, однако сколько именно времени на это понадобится - на данный момент неизвестно.
Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.
Не сильно понимаю сбор именно на эту игру. Ориг озвучка выше всяких похвал и эмоции и голос, как бы хороши не были наши , но они не смогут передать химию актеров. Я получил массу эмоций от именно оригинальной озвучки.
бейсед хейтерок всего русского
Сейчас собирают на все подряд популярное. Если завтра завирусится симулятор экскаватора, то и на его локализацию сбор откроют. Еще лучше, если он не будет доступен в ру-регионе, тогда вообще бинго -- радостно скачавшие бесплатно отблагодарят хотя бы команду толмачей.
Опять же, выйдет эта озвучка еще нескоро, в лучшем случае через год, то есть те кто купил недавно и прошел особо в ней не нуждаются.
Согласен с тобой.
Смысл сбора - нажиться на необразованных лохах, вот и все.
Бабки собирать они умеют хорошо. Доделаные озвучки вовремя выпускать уже хуже умеют.