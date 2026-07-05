Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 надеется, что созданные искусственным интеллектом игры будут плохими

Руководитель французской студии Sandfall Interactive Гийом Брош поделился своим мнением о будущем генеративного искусственного интеллекта в игровой индустрии. В рамках французского игрового шоу Video Game Club разработчик сделал смелое предположение о том, куда движутся современные технологии. По его мнению, развитие алгоритмов неизбежно приведет к полной автоматизации базовых процессов разработки, что вызывает у него серьезные опасения.

В какой-то момент люди смогут создавать игры за пять секунд по подсказке.

При этом геймдиректор искренне надеется, что созданные подобным образом проекты будут получаться плохими, поскольку машинам чуждо истинное понимание геймдизайна. Брош считает, что генерация творческого контента лишает людей главного удовольствия в их работе — радости созидания и воплощения собственных уникальных задумок. По его словам, искусственный интеллект может отнять у разработчиков сам процесс создания чего-то нового, превратив искусство в бездушный конвейер.

Я думаю, это убьет радость творчества, потому что вы больше ничего не создаете.

Подобные заявления наглядно отражают растущее напряжение среди профессиональных разработчиков, которые все чаще сталкиваются с давлением со стороны автоматизированных технологий. Нам остается лишь наблюдать, как индустрия будет балансировать между коммерческой выгодой быстрых алгоритмов и сохранением традиционного человеческого таланта. Громкая дискуссия вокруг авторского права и ценности ручного труда в геймдеве продолжит оставаться одной из главных тем на протяжении долгого времени.