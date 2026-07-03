Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 объяснил, почему пошаговые RPG не устарели

Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош заявил, что считает мнение об «устаревших» пошаговых RPG ошибочным. По его словам, такой формат остаётся не менее увлекательным, чем экшен-игры, просто предлагает игрокам другой тип удовольствия.
В интервью VGC Брош отметил, что никогда не понимал утверждений о том, что пошаговая боевая система якобы осталась в прошлом. Он подчеркнул, что это всего лишь игровая механика, которая по-прежнему отлично работает и не становится хуже с течением времени.
По словам разработчика, главное преимущество жанра заключается в возможности заранее продумывать состав команды, способности и тактику. Когда подготовка, на которую уходят десятки часов, приносит результат в сложном сражении, игрок получает особое чувство удовлетворения.
Брош сравнил этот процесс с решением математической задачи: необходимо собрать все элементы воедино, найти правильное решение и победить босса. Именно такая интеллектуальная составляющая, по его мнению, делает пошаговые RPG особенно увлекательными.
Для сравнения разработчик привёл Devil May Cry. Он отметил, что экшен-игры вознаграждают игрока за скорость реакции и ловкость, тогда как пошаговые RPG поощряют стратегическое мышление и грамотное планирование.
По мнению Броша, именно поэтому называть пошаговые RPG «олдскульными» неправильно — этот жанр не устарел, а просто предлагает иной игровой опыт, который остаётся востребованным и сегодня.
Какая-то неправильная новость. Надо было объединить экспедицию 33 с гта 6. Вот тогда бы тут собрались все цвета общества на 150+ комментов. А так урожай победнее будет.
Да как ты запекал а...
Какое там поощрение когда даже хилка, зелья не кончились но стан, три крита подряд и Гейм Овер. А уж при промахах при максимальной концентрации, и говорить не приходиться. Какая уж тут стратегия! А такие бои с отхилкой с обеих сторон не один час могут длиться. Другое дело экшен -- стрелу, пулю в глаз все. считай враг готов. Сложно, но можно, а в пошаговых -- чистый приговор госпожи удачи. Впрочем для офисного планктона пошаговая самое то, экшен то посреди боя не закроешь, особо если онлайн.
пошаговое просто позвалет игроку не торопится во время битв потому что игра стоит на паузе.
устарел или нет... скорее устарел потому что игры стремились к реал таймовым боевкам и всякие игры говорили типа риал тайм это круто - вон дюна реал тайм ртс итп. вправда и все эти остальные реал тайм жанры без прямого управления скорее уже устарели. а раз все устарело то какая уже уже разница? может мода вернется но она не продиктована какими то бюджетными или техническими ограничениями с большой вероятность.
это примерно как заделать управление только мышью чего уже почти никто не делает вероятно. особенно в 3д играх от 1го лица чтоб управление только мышью кек
уахахха а он юморист