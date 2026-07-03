Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 объяснил, почему пошаговые RPG не устарели

Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош заявил, что считает мнение об «устаревших» пошаговых RPG ошибочным. По его словам, такой формат остаётся не менее увлекательным, чем экшен-игры, просто предлагает игрокам другой тип удовольствия.

В интервью VGC Брош отметил, что никогда не понимал утверждений о том, что пошаговая боевая система якобы осталась в прошлом. Он подчеркнул, что это всего лишь игровая механика, которая по-прежнему отлично работает и не становится хуже с течением времени.

По словам разработчика, главное преимущество жанра заключается в возможности заранее продумывать состав команды, способности и тактику. Когда подготовка, на которую уходят десятки часов, приносит результат в сложном сражении, игрок получает особое чувство удовлетворения.

Брош сравнил этот процесс с решением математической задачи: необходимо собрать все элементы воедино, найти правильное решение и победить босса. Именно такая интеллектуальная составляющая, по его мнению, делает пошаговые RPG особенно увлекательными.

Для сравнения разработчик привёл Devil May Cry. Он отметил, что экшен-игры вознаграждают игрока за скорость реакции и ловкость, тогда как пошаговые RPG поощряют стратегическое мышление и грамотное планирование.

По мнению Броша, именно поэтому называть пошаговые RPG «олдскульными» неправильно — этот жанр не устарел, а просто предлагает иной игровой опыт, который остаётся востребованным и сегодня.