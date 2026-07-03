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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 4 005 оценок

Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 объяснил, почему пошаговые RPG не устарели

IKarasik IKarasik

Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош заявил, что считает мнение об «устаревших» пошаговых RPG ошибочным. По его словам, такой формат остаётся не менее увлекательным, чем экшен-игры, просто предлагает игрокам другой тип удовольствия.

В интервью VGC Брош отметил, что никогда не понимал утверждений о том, что пошаговая боевая система якобы осталась в прошлом. Он подчеркнул, что это всего лишь игровая механика, которая по-прежнему отлично работает и не становится хуже с течением времени.

По словам разработчика, главное преимущество жанра заключается в возможности заранее продумывать состав команды, способности и тактику. Когда подготовка, на которую уходят десятки часов, приносит результат в сложном сражении, игрок получает особое чувство удовлетворения.

Брош сравнил этот процесс с решением математической задачи: необходимо собрать все элементы воедино, найти правильное решение и победить босса. Именно такая интеллектуальная составляющая, по его мнению, делает пошаговые RPG особенно увлекательными.

Для сравнения разработчик привёл Devil May Cry. Он отметил, что экшен-игры вознаграждают игрока за скорость реакции и ловкость, тогда как пошаговые RPG поощряют стратегическое мышление и грамотное планирование.

По мнению Броша, именно поэтому называть пошаговые RPG «олдскульными» неправильно — этот жанр не устарел, а просто предлагает иной игровой опыт, который остаётся востребованным и сегодня.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

Какая-то неправильная новость. Надо было объединить экспедицию 33 с гта 6. Вот тогда бы тут собрались все цвета общества на 150+ комментов. А так урожай победнее будет.

5
Шрек vs Clair Obser 33

Да как ты запекал а...

4
Беркут Слеер

Какое там поощрение когда даже хилка, зелья не кончились но стан, три крита подряд и Гейм Овер. А уж при промахах при максимальной концентрации, и говорить не приходиться. Какая уж тут стратегия! А такие бои с отхилкой с обеих сторон не один час могут длиться. Другое дело экшен -- стрелу, пулю в глаз все. считай враг готов. Сложно, но можно, а в пошаговых -- чистый приговор госпожи удачи. Впрочем для офисного планктона пошаговая самое то, экшен то посреди боя не закроешь, особо если онлайн.

1
MunchkiN 616

пошаговое просто позвалет игроку не торопится во время битв потому что игра стоит на паузе.
устарел или нет... скорее устарел потому что игры стремились к реал таймовым боевкам и всякие игры говорили типа риал тайм это круто - вон дюна реал тайм ртс итп. вправда и все эти остальные реал тайм жанры без прямого управления скорее уже устарели. а раз все устарело то какая уже уже разница? может мода вернется но она не продиктована какими то бюджетными или техническими ограничениями с большой вероятность.
это примерно как заделать управление только мышью чего уже почти никто не делает вероятно. особенно в 3д играх от 1го лица чтоб управление только мышью кек

stephenBROP

уахахха а он юморист