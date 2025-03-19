Геймплей Clair Obscur: Expedition 33 был вдохновлен классическими играми Final Fantasy и Sekiro

Clair Obscur: Expedition 33 — это предстоящая пошаговая ролевая игра французской студии Sandfall Interactive. В преддверии ее релиза 24 апреля игровой продюсер и соучредитель студии Франсуа Мёрисс рассказал о некоторых играх, которые оказали влияние на разработку Clair Obscur: Expedition 33. В разговоре с GamesRadar на GDC 2025 Мёрисс рассказал, что ранние игры Final Fantasy, а также Sekiro: Shadows Die Twice стали огромными источниками вдохновения.

Хотя пошаговый бой в игре, вдохновленный некоторыми из более ранних игр Final Fantasy, может быть довольно очевидным, влияние Sekiro проявляется в том, как Clair Obscur: Expedition 33 использует защитные возможности игрока. Игроки могут рассчитывать время нажатия кнопок, чтобы парировать входящие атаки, по сути превращая игру в пошаговую версию парирующего игрового процесса Sekiro.

Final Fantasy 7, 8, 9 и 10 – это большие детские игры для Гийома Броша, нашего игрового директора. Он хотел получить нечто вроде ощущения, которое, как он представлял, сохранится в современных играх типа Final Fantasy, если они продолжат делать пошаговые вещи. Но он также смешал много разных вдохновений. Определенно, Final Fantasy и JRPG — это выдающееся игровое наследие, которое у нас есть. Система защиты больше вдохновлена ​​играми Sekiro и From Software. В ней есть элемент ритма и больше компонента реального времени. Больше основано на навыках.

Мёрисс также рассказал о других источниках вдохновения, в том числе об инди-играх по созданию колод, которые используют уникальные механики, например, строгие ограничения на ману, которую можно использовать для игры картами в инди-карточном roguelite-тайтле Slay the Spire.

Есть также много других небольших источников вдохновения. Например, идея иметь очки действия за навыки в сражениях больше вдохновлена ​​играми по созданию колод, чем обычными очками магии или маной в RPG.

Хотя игры японских разработчиков, возможно, оказали огромное влияние на Clair Obscur: Expedition 33 с точки зрения игрового процесса, когда дело доходит до визуальных эффектов и эстетики, Мёрисс сказал, что студия не хотела имитировать стили аниме или манги.

Игровой процесс взят из наследия JRPG, но с самого начала мы хотели создать свою собственную игру с собственным художественным вдохновением. В частности, в художественном стиле мы не хотели подражать японским играм, делая более стилизованную графику в стиле манги или аниме. Мы хотели создать художественное направление, основанное на нашем собственном влиянии. Вот как мы пришли к идее вдохновения Прекрасной эпохи начала 20 века с элементами ар-деко, смешанными с высоким фэнтези. У нас было несколько итераций, чтобы попытаться найти свою собственную уникальность в арт-дизайне, но это действительно помогло нам создать свое собственное отличие.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.