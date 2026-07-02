Гийом Брош объяснил, как Clair Obscur: Expedition 33 заимствует подход FromSoftware к сюжету

Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош рассказал, что при работе над RPG он опирался на подход FromSoftware — в частности Dark Souls и Elden Ring — но перенёс из этих игр не сложность боя, а способ подачи истории.

В интервью он объяснил, что его особенно привлекает ощущение исследования и фрагментированного понимания сюжета, характерное для Souls-игр. По его словам, игроки часто проходят такие проекты, не до конца понимая происходящее, но при этом чувствуют внутреннюю цельность мира. Именно эта «скрытая логика», которую можно постепенно собирать по кусочкам, стала для него источником вдохновения.

Брош отметил, что сам проходил игры FromSoftware с похожим опытом: сначала — непонимание, а затем постепенное раскрытие лора, который оказывается гораздо глубже, чем кажется на поверхности. При этом ему важно было сохранить баланс: в Clair Obscur: Expedition 33 сюжет всё же более читаемый и структурированный, но не разжёванный до конца.

Разработчик прямо сказал, что не хотел «разжёвывать всё игроку» и предпочёл оставить пространство для размышлений. По его задумке, игрок должен не просто следить за историей, а активно её интерпретировать и собирать смысл самостоятельно.