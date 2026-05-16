Глава Clair Obscur Expedition 33 заявил что сложная мини-игра - это "проблема навыка" и сам прошёл её в прямом эфире

Мини-игры в Clair Obscur: Expedition 33 давно вызывают споры среди игроков — многие жалуются на неудобное управление и высокую сложность. Однако директор игры Гийом Брош уверен, что дело вовсе не в самой игре.
Во время благотворительного мероприятия Speedons во Франции разработчик лично взял контроллер, чтобы пройти знаменитую волейбольную мини-игру и доказать зрителям, что она «на самом деле очень лёгкая».
Перед началом Брош в шутку заявил, что все жалобы игроков — это «проблема навыка», после чего сумел победить самого сложного соперника. Полностью идеально пройти испытание у него не получилось, но с задачей он всё же справился.
Ранее разработчик рассказывал, что лично настаивал на появлении мини-игр в Clair Obscur: Expedition 33, вдохновившись подобными испытаниями из Final Fantasy X. По его словам, неудобство и сложность этих моментов были частью задумки с самого начала.
Меня волейбол приколол. На Макс сложности прошёл.с попытки 7 примерно.
Французы со своей экспедицией, походу будут еще 10 лет носиться как с крашеной торбой... xD
Авторы решили взять раздражающие фишки игр из ранних нулевых и сделать хит. У них получилось)))