Главная сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Сведберг-Йен официально подтвердила уход из Sandfall Interactive. Она покинула студию ещё в июле 2026 года, завершив работу над последними материалами для игры. Об этом стало известно из интервью с GamesBeat, опубликованного 17 ноября.

Я ушла из Sandfall в июле, после того как закончила последние дела, связанные с Expedition. Мы расстались.

Она присоединилась к команде в апреле 2020 года, когда Sandfall Interactive ещё не была официально основана. Тогда над будущей Expedition 33 работали два бывших сотрудника Ubisoft, а Сведберг-Йен стала третьим участником команды. Она помогла сформировать первоначальную концепцию игры, её сюжет и основные темы. Одним из главных принципов студии с самого начала была фраза «Повествование превыше всего».

Сценаристка также рассказала, что особенно гордится тем, насколько сильно персонажи и затронутые в игре темы утраты нашли отклик у аудитории. По её словам, реакция игроков и личные истории, которыми они делились после прохождения, оказались неожиданными для всей команды.

Теперь Сведберг-Йен планирует создать инвестиционный фонд, который поможет небольшим игровым студиям получать финансирование на ранних этапах разработки. Она также работает над двумя собственными сюжетными проектами — для телевидения и кино, в которых будут использоваться игровые элементы.

Причины ухода из Sandfall Interactive сценаристка раскрывать не стала и не дала поводов предполагать, что расставание прошло конфликтно. Тем не менее её отсутствие может стать серьёзной потерей для будущих проектов франшизы: Expedition 33 во многом обязана своим успехом именно её работе над историей и персонажами.