"Главное - чтобы проект был сделан с душой": авторы Clair Obscur: Expedition 33 не собираются ограничиваться жанром RPG

Студия Sandfall Interactive, добившаяся успеха с ролевой игрой Clair Obscur: Expedition 33, заявила, что её следующий проект может отойти от привычного жанра RPG. Об этом рассказал креативный директор студии Гийом Брош в интервью The Washington Post. По его словам, команда не хочет ограничивать себя рамками жанра, стиля или геймплейных формул, а стремится создавать игры, продиктованные прежде всего вдохновением и любовью к процессу.

«Мы не хотим ставить перед собой границы. Главное — чтобы проект был сделан с душой», — отметил Брош.

Несмотря на то что Clair Obscur: Expedition 33 стала крупным коммерческим успехом, разойдясь тиражом более пяти миллионов копий и получив признание критиков, студия не собирается просто повторять проверенную формулу. При этом разработчики подтвердили, что намерены продолжать развивать вселенную игры.

В знак благодарности фанатам Sandfall Interactive готовит масштабное бесплатное обновление, которое добавит в Clair Obscur: Expedition 33 новые локации, врагов, боссов и костюмы для всех персонажей. Выход апдейта запланирован на ближайшие месяцы.