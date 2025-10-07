Главный сценарист Clair Obscur: Expedition 33 призналась, что... до работы в Sandfall Interactive она не играла в игры

Дженнифер Свеберг-Йен, главный сценарист хитовой Clair Obscur: Expedition 33, поделилась своим маленьким секретом в интервью YouTube-каналу Lits Play. В ходе разговора сценаристка не только обсудила ситуации типа «deus ex machina», но также рассказала, что до того, как присоединиться к студии Sandfall Interactive «совсем не играла в игры».
История опыта Сведберг-Йен с видеоиграми (отметка 05:29) интересна тем, что отсутствие такого рода развлечений не зависело полностью от разработчицы. В качестве причин отсутствия доступа к цифровым играм сценаристка назвала «строгий китайский дом» и высокие цены на такие продукты в период ее взросления.
В последующие годы ее младший брат уже получил консоль, но Дженнифер не очень-то ею пользовалась, поскольку тогда она много времени проводила в библиотеке, читая книги и иногда играя в настолки типа Dungeons & Dragons. Но повзрослев, устроившись на работу во французскую компанию Sandfall Interactive, не смогла уклониться и наконец начала свое геймерское приключение.
При поддержке мужа, Дженнифер начала набираться опыта в серии Borderlands. В итоге она настолько увлеклась играми, что начала «охотиться» за платиновыми трофеями. Ей удалось получить главный трофей в таких играх, как God of War, God of War: Ragnarok и Elden Ring.
Благодаря работе Свеберг-Йен была создана одна из самых популярных игр 2025 года - Clair Obscur: Expedition 33. Игра получила шесть номинаций на премию Golden Joystick Awards 2025 и, возможно, станет обладателем премии Grammy.
вот такие бездарности и делают игры, мало того что баба, так ещё и профан, и это убожество номинировано на игру года, я в шоке
У тебя пукан треснул, Писькин.
у тебя осеннее обострение да?
Лично меня с первых минут игры накрывает волна абсурда. Через пару часов растворятся в воздухе тысячи близких, родных и любимых, но особой горести я не вижу. Прошел какой-то праздник цветов, ближе к пристани музыка, танцы скоморохов и непринужденные беседы. Перед отправкой в экспедицию и вовсе наступает сюр, про потерю уже все забыли, все прибуханно-веселые, как будто летят на Ибицу, а не в смертельно опасную миссию.
ндааа...
это не волна абсурда это называется "культурный шок" в твоём случае видимо))
Понеслось интересно уборщицу извините менеджера по клинингу офиса спросят....
Оно и видно, по слитому сюжету во второй половине игры
ты про третий акт?
литературность сюжета бросается в гала почти сразу же. чего все так уживились то резко?
А зачем сценаристу вообще играть в игры? Да, если он играет это круто, но не обязательно. Ведь сам сценарий адаптирует Тимлид и геймдизайнер в игру.